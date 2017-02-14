Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

"Mağlubiyetten ders çıkaracağız"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Mağlubiyetlerin etkisinde kalmayıp, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu

14 Şubat 2017 Salı 16:49
"Mağlubiyetten ders çıkaracağız"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor mağlubiyetlerinden ders çıkararak, yoluna devam edeceğini söyledi.

Kartal'daki 81. Kartal Yuvası Mağazası'nın açılış töreninde, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, ligin bir maraton olduğunu belirterek, "Ligler uzun soluklu, 35-40 maç oynanıyor. Zaman içinde performans ve motivasyonların düştüğü zamanlar olacaktır. Son iki haftada bunu yaşadık. Futbolda bu tür iniş çıkışlar vardır. Ben ve camiamız, futbolcularımıza ve hocamıza güveniyoruz. Mağlubiyetlerin etkisinde kalmayıp, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Çebi, mahkeme kararı doğrultusunda son seçimi geçersiz sayılan divan kurulunun olağan toplantı çağrısı yapması ile ilgili olarak da konuştu. Divan kurulunun yapacağı ilk toplantının seçimli olması gerektiğini aktaran Ahmet Nur Çebi, "Divan kurulu üyelerimizden birkaçı son seçime itirazda bulundu. Mahkemeye yapılan müracaat sonucu yargı bu seçimi iptal etti. Bunun neticesinde divan kurulunun yapacağı ilk toplantının seçimli olması zorunludur. Hukukun ve tüzüğün emirlerini yerine getirmek Beşiktaş'ın asli vazifesidir. Biz mahkeme kararlarını ve tüzüğü önümüze aldık, o doğrultuda hareket edeceğiz. Bunun aksine bir durum söz konusu değildir." yorumunda bulundu.

81. Kartal Yuvası mağazası Kartal'da açıldı
Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerini taraftarla buluşturan Kartal Yuvası mağazalarının 81.'si Kartal'da açıldı. Açılışı Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetici Hüseyin Mican, birlikte gerçekleştirdi. Ahmet Nur Çebi, mağazaların kulüp adına çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Mart ayında 2-3 mağaza daha açacağız. Yatırımlarımız devam ediyor. Taraftarlarımızın yapacağı alışverişlere ihtiyacımız var. Hem stada gelip destek versinler hem de alışveriş yapsınlar." diye konuştu.

Son Güncelleme: 14.02.2017 16:56
Anahtar Kelimeler:
Kartal YuvasıHüseyin MicanFutbolBeşiktaşAhmet Nur Çebi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim