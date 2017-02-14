"Mağlubiyetten ders çıkaracağız"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor mağlubiyetlerinden ders çıkararak, yoluna devam edeceğini söyledi.

Kartal'daki 81. Kartal Yuvası Mağazası'nın açılış töreninde, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, ligin bir maraton olduğunu belirterek, "Ligler uzun soluklu, 35-40 maç oynanıyor. Zaman içinde performans ve motivasyonların düştüğü zamanlar olacaktır. Son iki haftada bunu yaşadık. Futbolda bu tür iniş çıkışlar vardır. Ben ve camiamız, futbolcularımıza ve hocamıza güveniyoruz. Mağlubiyetlerin etkisinde kalmayıp, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Çebi, mahkeme kararı doğrultusunda son seçimi geçersiz sayılan divan kurulunun olağan toplantı çağrısı yapması ile ilgili olarak da konuştu. Divan kurulunun yapacağı ilk toplantının seçimli olması gerektiğini aktaran Ahmet Nur Çebi, "Divan kurulu üyelerimizden birkaçı son seçime itirazda bulundu. Mahkemeye yapılan müracaat sonucu yargı bu seçimi iptal etti. Bunun neticesinde divan kurulunun yapacağı ilk toplantının seçimli olması zorunludur. Hukukun ve tüzüğün emirlerini yerine getirmek Beşiktaş'ın asli vazifesidir. Biz mahkeme kararlarını ve tüzüğü önümüze aldık, o doğrultuda hareket edeceğiz. Bunun aksine bir durum söz konusu değildir." yorumunda bulundu.

81. Kartal Yuvası mağazası Kartal'da açıldı

Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerini taraftarla buluşturan Kartal Yuvası mağazalarının 81.'si Kartal'da açıldı. Açılışı Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetici Hüseyin Mican, birlikte gerçekleştirdi. Ahmet Nur Çebi, mağazaların kulüp adına çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Mart ayında 2-3 mağaza daha açacağız. Yatırımlarımız devam ediyor. Taraftarlarımızın yapacağı alışverişlere ihtiyacımız var. Hem stada gelip destek versinler hem de alışveriş yapsınlar." diye konuştu.