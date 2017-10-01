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Maicon kendini aştı

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon, ligde çıktığı 7 maçta 3 gole imza atarak kariyerinin en yüksek gol rakamını egale etti

01 Ekim 2017 Pazar 12:44
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Maicon kendini aştı

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Maicon Pereira Roque, sarı-kırmızılı formayla oldukça başarılı bir performans ortaya koyarken, kariyerinin en yüksek gol rakamını da henüz sezonun başında egale etti.

Sarı-kırmızılı formayla ligin geride kalan 7 haftasına 3 gol sığdıran Brezilyalı yıldız oyuncu, bu alanda kariyer rekoru kırmanın eşiğine geldi.

Galatasaray'ın ligde oynadığı 7 maçta da 90 dakika sahada kalıp, 3-1 kazanılan Osmanlıspor maçında 1, 3-2 kazanılan Kardemir Karabükspor karşılaşmasında ise 2 gole imza atan Maicon, Porto'daki 2011-2012 sezonu performansını şimdiden yakaladı.

Portekiz Ligi'nde 2011-2012 sezonunu 20 maçta 3 golle tamamlayan Maicon, Süper Lig'de bu rekorunu 7. hafta sonunda egale ederken, oyuncunun gelecek haftalarda bulacağı her bir gol kariyer rekoru olarak hanesine yazılacak.

Lig kariyerinde 16 golü var

Maicon Pereira Roque, profesyonel kariyeride formasını giydiği 4 takımla lig maçlarında toplam 16 gol attı.

Brezilya'da Cruzeiro altyapısında yetişen ancak profesyonel anlamda ilk üst seviye lig maçlarını Nacional takımında oynamaya başlayan Maicon'un yıldızı, Porto'da parladı.

Nacional kariyerinde golü bulunmayan Maicon, Portekiz Ligi'nde Porto formasıyla 7 sezon geçirirken, ligde rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

Tekrar 2016 yılında Brezilya'nın yolunu tutan Maicon, Sao Paulo formasıyla oynadığı lig müsabakalarında da 2 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da 7 haftaya 3 gol sığdıran Maicon'un lig kariyerindeki gol sayısı da 16'ya ulaştı.

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FutbolGalatasarayMaiconSÜPERLİG
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