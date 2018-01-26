Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Osmanlıspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısına deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yenerek başlarken, Osmanlıspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı.

Evinde 11 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Osmanlıspor müsabakası öncesi sahasında yaptığı son 11 lig maçını kaybetmedi. Ligde son iç saha yenilgisini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, ardından evinde oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 10 galibiyet elde etti ve 1 beraberlik yaşadı.

Maicon ve Gomis dönüyor

Galatasaray'da sarı kart cezasını çeken Maicon Roque ve sakatlığı düzelen Bafetimbi Gomis, Osmanlıspor maçında oynayabilecek. Sarı kart cezasından dolayı 18. haftadaki Kayserispor maçını kaçıran Maicon ile sakatlığı nedeniyle yine bu maçın kadrosuna alınmayan Gomis, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek. Sarı-kırmızılı ekipte Osmanlıspor müsabakası öncesi tek eksik, tedavisine devam edilen Fernando Reges.

Üç oyuncu ceza sınırında

Osmanlıspor maçı öncesi Galatasaray'da 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera, yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 20. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynama şansını kaçıracak.