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Malatya 7 maç sonra kaybetti

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Malatyaspor, 7 hafta sonra mağlubiyet yaşadı

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Malatya 7 maç sonra kaybetti

TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Ümraniyespor'a yenilerek, 7 hafta sonra mağlubiyetle tanıştı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ligde oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen Malatya temsilcisi, Ümraniyespor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak taraftarını üzdü. Ligin 19. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 3-0 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor, daha sonraki 7 haftalık bölümde 6 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Malatya temsilcisi, söz konusu 7 haftada 19 puan topladı. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda altıncı mağlubiyetini alan sarı-siyahlılar, liderliğini sürdürüyor. Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 41 gol atan ve kalesinde 26 gol gören Malatya ekibi, 53 puanı hanesine yazdırdı.

Deplasmandaki 5. mağlubiyet
TFF 1. Lig'de aldığı iyi sonuçlarla liderlik koltuğunda oturan Evkur Yeni Malatyaspor, geride kalan 27 haftalık süreçte 13 deplasman maçına çıktı. Ligdeki 6. mağlubiyetini deplasmanda alan sarı-siyahlılar, dış sahada oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, iki beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı ve 20 puan topladı. Rakip ağları 19 kez havalandıran sarı-siyahlılar, kalesinde 17 gol gördü. Sarı-siyahlılar, ligde zorlu bir periyoda giriyor. Malatya temsilcisi ligin 28. haftasında Malatya İnönü Stadı'nda Eskişehirspor ile karşılaşacak.
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TFF 1. LigYeni Malatyaspor
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