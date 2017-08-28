Malatya arayı iyi değerlendirecek

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirterek, "Her geçen gün daha iyi hale geleceğiz." dedi.



Ravcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Antalyaspor karşısında kazanmak için mücadele ettiklerini, maçın son dakikasına kadar oyunu bırakmadıklarını ancak sahadan beraberlikle ayrıldıklarını aktardı. Malatya İnönü Stadı'na en iyi şekilde veda ettiklerini belirten Ravcı, "Antalyaspor karşılaşmasında taraftarımızla bu sezon ilk kez buluştuk. Muhteşem bir atmosfer vardı. Maçın başlama düdüğünden bitiş düdüğüne kadar takıma büyük destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu karşılaşma aynı zamanda İnönü Stadı'na veda maçı niteliği de taşıyor. Bu anlamda da alınan puan büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı. Ravcı, ligin ilk haftalarında hakem hatalarının canlarını yaktığını ve bu konuda pek konuşmadıklarını dile getirerek, bundan sonraki süreçte hakemlerin hem kendileri hem de diğer takımlar için adil kararlar vermesini beklediklerini kaydetti. Milli maçlar nedeniyle lige verilen araya da değinen Ravcı, şöyle konuştu: "Lige verilen milli araya puanla girmek bizim adımıza sevindirici. Bu araya mutlu bir şekilde girdik. Önümüzde uzun bir zaman var. Takıma yeni katılan arkadaşlarımızın hazır hale gelmesi ve eksiklerimizi giderme adına bu ara ilaç oldu. Aslında her takım açısından bu ara büyük önem taşıyor. Ligde geride kalan 3 haftalık süreçte eksiklerimizi iyi gördük. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirerek, eksiklerimizi gidereceğiz. Her geçen gün daha iyi hale geleceğiz."