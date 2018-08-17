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Malatya'da 3 eksik var

Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Malatyaspor'da, 2 oyuncu sakat, 1 oyuncu ise cezalı

17 Ağustos 2018 Cuma 12:59
Malatya'da 3 eksik var

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligin ilk haftasını Göztepe deplasmanında 3-1'lik galibiyetle geçen sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe maçıyla da bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkacak.

Kadroda 3 eksik

Evkur Yeni Malatyaspor, sakatlık ve kart cezası nedeniyle 3 oyuncusundan Fenerbahçe önünde faydalanamayacak. Sarı-siyahlılarda sakatlıkları devam eden orta saha oyuncuları Okechukwu Azubuike ve Murat Yıldırım ile Göztepe karşılaşmasında kırmızı kart gören Issam Chebake, Fenerbahçe'ya karşı oynayamayacak.

Sezon öncesi ameliyat olan ve çalışmalarını kondisyoner eşliğinde sürdüren Eren Tozlu'nun da bu karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Öte yandan, Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe resmi maçlarda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki oynanan iki maç da Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlanırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndeki tek maçı ise Evkur Yeni Malatyaspor kazandı.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2018 13:13
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigFutbolFenerbahçeEvkur Yeni Malatyaspor
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