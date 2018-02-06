Malatya'da düşüş var

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cuma günü sahalarında Kasımpaşa ile yapacakları maçta galip gelen taraf olmak istediklerini söyledi.

Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Antalyaspor karşısında şanssız bir mağlubiyet aldıklarını ancak bu müsabakanın geride kaldığını belirtti. Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini aktaran Bulut, "Yine zor bir maç. Kasımpaşa, iyi bir takım. Üç puanı almak istiyoruz." diye konuştu.

Oyun sistemlerinin aynı olduğunu kaydeden Bulut, bazen futbolcularının performanslarında düşüş yaşandığını ve bundan dolayı bir düşüş görüldüğünü ifade etti. Süper Lig'in ikinci yarısının her zaman daha zor olduğunu dile getiren Bulut, takımların daha konsantre bir şekilde maçlara çıktığını anlattı. Ligde kazanılan her puanın çok değerli olduğunu aktaran Bulut, "Üst sıralarda olan takımlar da kazanmak istiyor ama stres herkesi etkileyebiliyor. Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe olsun, ben ikinci yarının bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden puanlar da alacağız, kaybedeceğiz. Önemli olan en kısa zamanda istediğimiz puanları alabilmek. Bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.