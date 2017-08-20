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Malatya'da mağlubiyet üzüntüsü

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da, Sivasspor deplasmanında kaybedilen 3 puanın üzüntüsü yaşanıyor

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Malatya'da mağlubiyet üzüntüsü
Süper Lig'deki ilk hafta maçında Osmanlıspor'u 3-1 mağlup eden Malatya temsilcisi, bu hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenildi. Sivasspor karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamayan sarı-siyahlılar, 41. dakikada Kone, 66. dakikada da Leandrinho'nun golüne karşılık veremeyince karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı ve taraftarını üzdü. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Malatya ekibi, ligin 3. haftasında, yapımı sona eren Yeni Malatya Stadı'nda Antalyaspor ile karşılaşacak.
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