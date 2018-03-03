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Malatya'da tek eksik Dia

Malatyaspor, yarın Konyaspor ile karşılaşacak

03 Mart 2018 Cumartesi 11:21
Malatya'da tek eksik Dia

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'in geride kalan 23 haftasında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan sarı-siyahlı ekip, 31 puan topladı.

Malatya temsilcisi, ligde yaptığı son 8 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet alırken, 3 maçı da berabere tamamladı. Sarı-siyahlı ekip, son 8 lig maçında 9 gol atarken, kalesindeki 6 gole engel olamadı. Yeni Malatyaspor, söz konusu dönemdeki 4 müsabakada kalesini gole kapattı. Sarı-siyahlı takımda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Issam Chebake'nin cezası sona erdi. Faslı futbolcu, Atiker Konyaspor maçında forma giyebilecek. Malatya ekibinde sakatlığı bulunan Issiar Dia dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'da üçer sarı kartı bulunan Arturo Mina ile Emanuel Dening, Atiker Konyaspor maçında kart görmeleri durumunda 25. haftadaki Fenerbahçe maçı öncesinde cezalı duruma düşecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporEvkur Yeni MalatyasporFutbolSpor Toto Süper LigSüper LigSÜPERLİG
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