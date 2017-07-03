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Malatya'dan Almeida açıklaması geldi

Adı son günlerde Yeni Malatyaspor'la anılan Almeida için kulübün futbol şube sorumlusundan yalanlama geldi

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Malatya'dan Almeida açıklaması geldi

Bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan ve adı son günlerde Yeni Malatyaspor'la anılan Hugo Almeida ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sporx'te yer alan habere göre, Yeni Malatyaspor Futbol Şube Sorumlusu Burak Çakır, Almeida'yla ilgili çıkan haberleri yalanlayarak oyuncuyla herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini ve gündemlerinde Almeida isminin yer almadığını belirtti. Transfer konusunda ince eleyip sık dokuduklarını belirten Burak Çakır, Türkiye'ye gelebilecek yıldız isimlerin yıllık 1,5-2 milyon civarında ücret talep ettiğini ve bu nedenle temkinli davrandıklarını ifade etti. Burak Çakır aynı zamanda sağ bek için Le Havre'den Issam Chebake ile anlaştıklarını ve oyuncunun imza için Salı günü Malatya'ya geleceğini açıkladı.
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