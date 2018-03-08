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Malatya, F.Bahçe'den rövanşı istiyor

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'den rövanşı alma peşinde

08 Mart 2018 Perşembe 12:36
Malatya, F.Bahçe'den rövanşı istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un Faslı golcüsü Khalid Boutaib, sezonun ilk yarısında yenildikleri Fenerbahçe'yi 11 Mart Pazar günü sahalarında yapacakları maçta mağlup ederek rövanşı almak istediklerini söyledi.

Sezon başında transfer olduğu sarı-siyahlı takımda 22 maçta bin 846 dakika forma giyen ve 11 kez fileleri havalandıran Boutaib, gol krallığı yarışında Fenerbahçeli Giuliano Victor de Paulo ile 7. sırada yer alıyor. Faslı forvet, ülkesinin FIFA 2018 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanmasında ise önemli rol oynadı. Afrika elemelerinde 4 maç oynayan Boutaib, karşılaşmaların toplamında rakip kaleleri 4 kez havalandırdı.

Dünya kupasındaki hedeflerini ve Türkiye ligini değerlendiren Boutaib, bir forvet oyuncusunun tek hedefinin gol atmak olduğunu belirtti. Attığı gollerle takımına katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu anlatan Boutaib, "Sezonun diğer kalan maçlarında da gol atarak takımıma destek sağlamaya çalışacağım." diye konuştu. Boutaib, Fenerbahçe'nin Faslı futbolcuları Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe ile görüştüklerini dile getirerek, "Fenerbahçe ile zor bir maç oynayacağız. Sezonun ilk yarısındaki maçta 3-1 yenilmiştik. Fenerbahçe'de forma giyen Dirar ve Chahechouhe ile telefonla görüşüyoruz. Bu görüşmelerde İstanbul'daki maçı konuşuyoruz. İnşallah Fenerbahçe'yi yenerek İstanbul'daki mağlubiyetin rövanşını Malatya'da alacağız." ifadelerini kullandı.

"Şanssızlığı kırdım"

Sezona iyi bir başlangıç yaptığını hatırlatan Boutaib, ilk yarının son haftalarında ise kale önünde yaşadığı şanssızlıklarla meşin yuvarlağı ağlara gönderemediğini söyledi. İkinci yarıda ise bunu kırdığını aktaran Boutaib, "Çok şükür onu ben çevirebildim, o şanssızlığı kırdım. Yaşadığımı, motivasyon eksikliğine değil kale önünde yaşadığım talihsizliklere bağlıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'e gelmenin kendisi için sürpriz olduğunu söyleyen Boutaib, transfer olmadan önce Türkiye ligi için kendisine iyi yorumlar yapılmadığını aktardı. Türkiye'ye geldiğinde anlatılan hiçbir şeyin gerçek olmadığını gördüğünü söyleyen Boutaib, "Geldikten sonra da Süper Lig'in ne kadar kaliteli, iyi bir lig olduğunu gördüm. Zaten gelen kaliteli yabancı oyuncuların neden geldiğini böylece anlamış oldum." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya Kupası için gururluyum"

Fas'ın 1998'den beri Dünya Kupası'na katılmadığını hatırlatan Boutaib, 20 yıl aradan sonra bu organizasyonda mücadele edeceklerini kaydetti. Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katıldıkları için mutlu ve gururlu olduğunu anlatan Faslı golcü, "Tabii ki hocanın seçimi oradaki maçlara beni alıp almayacağı. İnşallah orada olacağım. Biz Fas'ı Dünya Kupası'na götürdüğümüz için hem gururluyuz hem mutluyuz. Bizim Dünya Kupası'ndaki ilk hedefimiz zorlu bir gruptan çıkmak olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporKhalid BoutaibSpor Toto Süper LigSüper Lig
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