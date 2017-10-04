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Malatya hakem hatası istemiyor

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Bundan sonraki müsabakalarda hakemlerin daha dikkatli karar vermelerini temenni ediyoruz" dedi

04 Ekim 2017 Çarşamba 13:22
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Malatya hakem hatası istemiyor

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, hakem hatalarından yakındı.

Ravcı, yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları Atiker Konyaspor maçının kendilerini için çok önemli olduğunu kaydetti. Atiker Konyaspor karşısında yenik duruma düşmelerine rağmen durumu eşitlediklerini anımsatan Ravcı, "Daha sonra karşılaşmayı kazanabileceğimiz pozisyonlar bulduk ama hakemin verdiği yanlış bir kararla galip bitireceğimiz maçtan beraberlikle ayrıldık. Yeni hocamızla ilk maçımızı kazanmayı çok isterdik." diye konuştu.

Ravcı, ligde oynanan 7 maçın 6'sında aleyhlerine hakem hataları yaşandığını öne sürdü. Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Antalyaspor maçlarında yapılan hakem hataları nedeniyle takımın puan kaybettiğini savunan Ravcı, "Bu hakem hatalarının son bulmasını istiyoruz. Bir takımın kaderiyle bu kadar oynanmaması lazım. Ortada emek, alın teri, mücadele var, bir şehrin kaderi var. Bundan sonraki müsabakalarda hakemlerin daha dikkatli karar vermelerini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe maçı hazırlıkları Antalya'da

Milli maçlar nedeniyle futbolculara verilen 3 günlük iznin ardından Antalya'da toplanacaklarını kaydeden Ravcı, burada Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacaklarını kaydetti. Ravcı, deplasmandan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirterek, "Milli maçlar arasında verilen arada Erol hocamız da takımı daha iyi tanıyacak. Bizler için mini bir kamp olacak." ifadelerini kullandı. Atiker Konyaspor müsabakasında sakatlanan Okechukwu Godson Azubuike dışında eksikleri olmadığını belirten Ravcı, bu futbolcunun Fenerbahçe maçında forma giymesinin zor olduğunu sözlerine ekledi.

7 maçta 8 puan

Ligde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, topladığı 8 puanla 12. sırada yer alıyor. Süper Lig'e daha önce Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan Yeni Malatyaspor, deneyimli teknik adamın istifasının ardından Erol Bulut ile anlaştı.

AA

Son Güncelleme: 04.10.2017 13:47
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