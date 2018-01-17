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Malatya, Hamit'i bitiremedi

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Gündüz, "İkinci yarıya puanla başlamak istiyoruz. Osmanlıspor maçından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyoruz" dedi

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:43
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Malatya, Hamit'i bitiremedi

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Süper Lig'in 18. haftasında 20 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacakları maçtan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Gündüz, yaptığı açıklamada, Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarının son derece iyi geçtiğini belirtti. Kampın sonuna yaklaştıklarını aktaran Gündüz, "Verimli bir kamp dönemi geçirdik. Sezonun ikinci yarısına en iyi şekilde hazırlandık. Takımdaki birlik ve beraberlik üst düzeyde. Sezonun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacağız. İkinci yarıya puanla başlamak istiyoruz. Osmanlıspor maçından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu. Transfer çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Gündüz, gündemlerinde bulunan futbolcularla görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Erdal Gündüz, transferde ismi geçen ve Almanya'nın Darmstadt 98 takımından ayrılan tecrübeli orta saha oyuncusu Hamit Altıntop konusunda ise henüz bir gelişme olmadığını sözlerine ekledi.

AA

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Spor
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