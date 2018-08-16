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Malatya hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı

16 Ağustos 2018 Perşembe 14:10
Malatya hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koordinasyon, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından, çift kale maç oynadıkarı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncuların ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptığıkları kaydedildi.

Hazırlıklarını yarın tamamlayacak olan Fenerbahçe, uçakla Malatya'ya gidecek.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2018 14:16
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigIdmanFutbolFenerbahçeEvkur Yeni Malatyaspor
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