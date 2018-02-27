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Malatya için rakip fark etmiyor

Yeni Malatyaspor Kulübü Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Bizim için rakip fark etmiyor. Bütün maçlara aynı motivasyonla, ciddiyetle çıkıyoruz" şeklinde konuştu

27 Şubat 2018 Salı 17:08
Malatya için rakip fark etmiyor

Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Atiker Konyaspor deplasmanından iyi skor alarak kente dönmek istediklerini belirtti.

Ravcı, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacakları Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Geçen hafta konuk ettikleri Kardemir Karabükspor 3-1'lik galibiyet aldıklarını anımsatan Ravcı, puan tablosunda alt sıralardan biraz daha uzaklaştıklarını ancak özlerinde çok daha fazla maçın olduğunu söyledi.

Rehavete kapılmayacaklarını vurgulayan Ravcı, "Ne zaman matematiksel olarak garantilersek o zaman biz de rahatlayacağız. Şu anda her şey gayet iyi. Oyuncularımızın moral ve motivasyonları yerinde. Futbolcularımızı, Erol hocamızı ve ekibimizi kutluyorum." diye konuştu. Ali Ravcı, yeni bir haftaya girdiklerini ve maçların zorluk derecesinin arttığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Konyaspor, devre arasında yaptığı transferlerle daha güçlü bir konuma geldi. Mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Gerek içeride gerek deplasmanda güzel bir oyun sergiliyoruz. Oradan iyi bir sonuçla dönmeye çalışacağız. Bizim için rakip fark etmiyor. Bütün maçlara aynı motivasyonla, ciddiyetle çıkıyoruz. Ligdeki bütün takımlara saygı duyuyoruz. İnşallah bu hafta da iyi bir skorla Malatya'ya döneriz."

Antrenman

Malatya ekibi, bir günlük iznin ardından Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle teknik direktör Erol Bulut’un yer almadığı antrenman, yardımcı antrenör Turgay Karslı yönetiminde yapıldı. Kardemir Karabükspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan Aytaç Kara, Murat Yıldırım, Doria, Khalid Boutaib, Arturo Mina, Rahman Buğra Çağıran, Aly Cissokho takımdan ayrı koşu yaparak çalışmayı tamamladı.

Karabükspor karşılaşmasında ayağına darbe alan forvet oyuncusu Adem Büyük idmana katılmadı. Adem'in sağlık durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Antrenman, teknik ve taktik çalışmalarla sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporEvkur Yeni MalatyasporFutbolSportif Direktör Ali RavcıSüper Lig
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