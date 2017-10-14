Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966

Malatya Kadıköy'de puan arayacak

Malatya, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

14 Ekim 2017 Cumartesi 14:54
19 Okunma
Malatya Kadıköy'de puan arayacak

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Sarı-siyahlılar, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 8. haftaya 8 puanla 12. sırada girdi. Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Malatya temsilcisi, yeni teknik direktörleri Erol Bulut yönetiminde İstanbul'dan en az bir puanla dönmeyi hedefliyor.

Sarı-siyahlılar, Süper Lig'de ilk kez rakip olacağı Fenerbahçe ile 2011'de Türkiye Kupası'nda karşılaştı ve evindeki maçı 2-1'lik skorla kazandı. Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmada bir kez galip gelirken, 2'sini kaybetti. Sarı-siyahlılar tek deplasman galibiyetini Kardemir Karabükspor'a karşı 4-2'lik sonuçla aldı.

Malatya ekibi, oynadığı 3 deplasman karşılaşmasında rakip ağları 6 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gol gördü.

AA

Son Güncelleme: 14.10.2017 16:00
Anahtar Kelimeler:
8. Hafta MaçıSüper LigFenerbahçeEvkur Yeni MalatyasporFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim