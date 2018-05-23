Malatya'nın en golcüsü Boutaib

İlk kez mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'i 43 puanla 10. sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor'da Khalid Boutaib, takımı sırtlayan isim oldu.

Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda başarılı bir performans sergileyen Malatya ekibinde, maçlarda en fazla süreyi Faslı futbolcu Khalid Boutaib aldı. Sezon boyunca 27 futbolcunun forma giydiği sarı-siyahlılarda Boutaib, 32 maçta 2 bin 710 dakika görev yaptı. Malatya ekibinin Fransız futbolcusu Aly Cissokho 30 maçta 2 bin 647 dakikayla ikinci, Faslı savunma oyuncusu Issam Chebake ise 29 karşılaşmada 2 bin 528 dakikayla üçüncü sırada yer aldı.

En golcü Boutaib

Evkur Yeni Malatyaspor'un 2017-2018'de kaydettiği 38 golün 12'sine Khalid Boutaib imza attı. Fransa'nın Strasbourg ekibinden transfer edilen, ligde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Fas Milli Takımı'nda da forma giyen sarı-siyahlı ekibin 30 yaşındaki oyuncusu, 12 golle takımın en skorer ismi olmayı başardı.

Takımda Boutaib'in ardından Adem Büyük, Aytaç Kara ve Pereira 4'er, Eren Tozlu, Dening, Gilberto ve Barazite 2'şer, Rahman Buğra Çağıran, Mina, Doria, Yalçın Ayhan (Devre arasında Osmanlıspor'a transfer oldu) ve Mustafa Batuhan Altıntaş ise birer gol kaydetti. Sarı-siyahlı ekibin, ligin 9. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor maçında ise Okay Yokuşlu kendi kalesine gol atmıştı.

En çok sarı kartı da Boutaib gördü

Khalid Boutaib, Evkur Yeni Malatyaspor'da en fazla sarı kartla cezalandırılan (7) isim oldu. Toplam 71 sarı kartı bulunan sarı-siyahlı ekipte Chebake, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Azubuike, Murat Yıldırım, Aytaç Kara ve Mina 6'şar, Eren Tozlu, Doria ve Dening 3'er, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Pereira, Yalçın Ayhan ve Rahman Buğra Çağıran 2'şer, Diallo, Murat Akça ve Mustafa Eskihellaç birer sarı kart gördü.

Sarı-siyahlı ekipte bu sezon kırmızı kart gören isimler ise Chebake ve Rahman Buğra Çağıran oldu.