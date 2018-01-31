Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119685
ALTIN
162.009
DOLAR
3.7537
STERLİN
5.3151
EURO
4.6753

Malatya'nın gözü yüksekte

Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük, "Aldığımız galibiyetle üst sıralara bir adım daha yaklaştık" dedi

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:38
Malatya'nın gözü yüksekte

Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük, ligde üst sıraları hedeflediklerini söyledi.

Adem Büyük, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında oynadıkları ve 1-0 galibiyetle ayrıldıkları Demir Grup Sivasspor maçında kazanılan 3 puanın çok önemli olduğunu ifade etti. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktaran Adem, "Alt sıralara bakmak istemiyoruz. Gözümüz üst sıralarda olmak zorunda. Aldığımız galibiyetle üst sıralara bir adım daha yaklaştık. Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik." diye konuştu.

Takım kaptanı seçilmesini değerlendiren Büyük, "Kulüp uygun gördüğü için bana verildi, teşekkür ediyorum. Buraya başarılı olmak için geldim, bunun için de elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.Adem, bu hafta deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Demir Grup Sivasspor maçındaki performansı, sorumluluğu ve disiplini bundan sonraki maçlarda da devam ettireceğiz. Kişilerin performansı önemli ama başarı yakalamak istiyorsak, takım olarak bazı şeyleri başarmalıyız. Ne yapıyorsak, hep beraber yapmalıyız çünkü hepimizi bu işten ekmek kazanıyoruz. Sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmayacağız."

"Katkı sağlamaya çalışacağım"

Sarı-siyahlı takımın yeni transferi Brezilyalı stoper Matheus Doria Macedo ise takım arkadaşlarının kendisini iyi karşıladığını söyledi. Başarılı olmak istediğini aktaran Doria, "Takıma en iyi katkı sağlamaya çalışacağım. Takımımızın maçtan maça artan bir performansı var. Ligi bulunduğumuz yerden çok daha iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adem BüyükAntalyasporBrezilyalı Stoper Matheus Doria MacedoEvkur Yeni MalatyasporMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eto'o, Konya'nın yolunu tuttu
Eto'o, Konya'nın yolunu tuttu
Ndiaye'de sona doğru
Ndiaye'de sona doğru
Ara transfer bombası Arsenal'den
Ara transfer bombası Arsenal'den
Fernando, Portekiz'e gidiyor
Fernando, Portekiz'e gidiyor
Batshuayi'nin yeni durağı Dortmund
Batshuayi'nin yeni durağı Dortmund
Larin, resmen Kartal oldu
Larin, resmen Kartal oldu
Galatasaray'dan transfer açıklaması
Galatasaray'dan transfer açıklaması
Aslan'a kupada zor rakip
Aslan'a kupada zor rakip
Galatasaray'ın yeni transferi geldi
Galatasaray'ın yeni transferi geldi

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim