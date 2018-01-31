Malatya'nın gözü yüksekte

Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük, ligde üst sıraları hedeflediklerini söyledi.

Adem Büyük, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında oynadıkları ve 1-0 galibiyetle ayrıldıkları Demir Grup Sivasspor maçında kazanılan 3 puanın çok önemli olduğunu ifade etti. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktaran Adem, "Alt sıralara bakmak istemiyoruz. Gözümüz üst sıralarda olmak zorunda. Aldığımız galibiyetle üst sıralara bir adım daha yaklaştık. Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik." diye konuştu.

Takım kaptanı seçilmesini değerlendiren Büyük, "Kulüp uygun gördüğü için bana verildi, teşekkür ediyorum. Buraya başarılı olmak için geldim, bunun için de elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.Adem, bu hafta deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Demir Grup Sivasspor maçındaki performansı, sorumluluğu ve disiplini bundan sonraki maçlarda da devam ettireceğiz. Kişilerin performansı önemli ama başarı yakalamak istiyorsak, takım olarak bazı şeyleri başarmalıyız. Ne yapıyorsak, hep beraber yapmalıyız çünkü hepimizi bu işten ekmek kazanıyoruz. Sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmayacağız."

"Katkı sağlamaya çalışacağım"

Sarı-siyahlı takımın yeni transferi Brezilyalı stoper Matheus Doria Macedo ise takım arkadaşlarının kendisini iyi karşıladığını söyledi. Başarılı olmak istediğini aktaran Doria, "Takıma en iyi katkı sağlamaya çalışacağım. Takımımızın maçtan maça artan bir performansı var. Ligi bulunduğumuz yerden çok daha iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.