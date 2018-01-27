Malatya'nın konuğu Sivas

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. İlk kez mücadele ettiği ligde 18 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, 23 puanla 10. sırada bulunuyor. Malatya temsilcisi, ligde geride kalan haftalarda 9 kez iç saha maçına çıktı. Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalardan üçer galibiyet, beraberlik, mağlubiyet alarak 12 puan topladı.

İkinci yarının başlamasının ardından ilk kez taraftarıyla buluşacak Evkur Yeni Malatyaspor, ligde son 3 maçında mağlup olmadı.