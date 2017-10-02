Malatya'nın MHK'ye inancı bitiyor

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, maçlarında hakem hataları yapıldığını savunarak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruluna (MHK) olan inançlarını ve güvenlerini yitirdiklerini ifade etti.

Gündüz, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor camiası olarak MHK'ye olan inancımızı ve güvenimizi yitiriyoruz. Süper Lig'in 7. haftası itibarıyla 6 haftasında bariz puan ya da puanlar kaybeden Yeni Malatyaspor camiasının sabrını kimsenin sınamaya hakkı yoktur." şeklinde görüş belirtti.

Ligin 7. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçına değinen Gündüz, şunları kaydetti: "Son karşılaşmadaki golümüze 6 metre arkadan, çizgiyi görmeden, tahmin üzere bayrak kaldıran hakemimizi vicdani muhasebeye davet ediyoruz. TFF Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in bu konudaki hassasiyetinin bilincinde olup, diğer kurumları da bu konuda hassasiyete davet ediyoruz. Daha önceki açıklamalarımızda hakem arkadaşlarımızın da insan olduğunu, saliselik kararlar verdiklerini ve hakemlerimizin yanında olduğumuzu belirtmiştik. Fakat sonuca direkt etki eden kararların 6 karşılaşmamızda bize denk gelmesi, bizi bu konuda düşünmeye sevk etmiştir."

Erdal Gündüz, "MHK'ye ve hakemlerimize güvenimizin tekrar tesis edilebilmesi için bundan sonraki karşılaşmalarımızda daha adil, maçı hak edenin kazandığı, hakemin gördüğünü çaldığı ve tüm takımlara karşı ifrat ve tefritten uzak duracakları karşılaşmalar temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.