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Malatya, pazar günü toplanıyor

Malatyaspor, sezon hazırlıklarına başlıyor

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Malatya, pazar günü toplanıyor

 Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz Pazar günü başlıyor.

Malatya ekibi, 2 Temmuz'da Bolu Termal'de, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde ilk çalışmasını yapacak. Sarı-siyahlı kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla takımın Bolu'da toplanacağını, 2 Temmuz'da kamp çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Birinci etap kamp çalışmalarının 15 Temmuz'da sona ereceğini aktaran Ravcı, ikinci etabın ise 18 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda başlayacağını ifade etti. Kamp çalışmalarının teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirileceğini aktaran Ravcı, yeni transferlerin ise futbolcuların oynadığı liglerin yeni sona ermesi dolayısıyla birkaç gün sonra takıma katılacağını kaydetti.
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FutbolEvkur Yeni MalatyasporYeni Sezon Hazırlıkları
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