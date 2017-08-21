Malatya Rodellega'da ısrarcı

Aly Cissokho, Sadio Diallo ve Arturo Mina gibi yıldız isimleri kadrosuna dahil eden Malatyaspor, forvet hattına takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar listesine Kayserispor'dan ayrılan Welliton ve Trabzonspor'un golcü oyuncusu Hugo Rodellega'yı aldı. Malatyasporlu yetkililerin her iki oyuncuyla kontak sağladıkları ve hafta içerisinde bu isimlerden birisini Sarı-Kırmızılı renklere bağlayacakları belirtildi.



Rodallega Trabzonspor'u sildi!

Trabzonspor Süper Lig'in 2. haftasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 5. dakikasında Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkarken, teknik direktör Ersun Yanal, Rodallega yerine Dame Ndoye oyuna almayı tercih etti. Ersun Yanal'ın Rodallega yerine Dame Ndoye'u tercih etmesi özellikle sosyal medyadaki Trabzonspor taraftarının tepkisine yol açmıştı. Bir tepki de olayın diğer aktörü Rodallega'dan geldi. Yıldız oyuncu maç sonrası sosyal medya hesaplarından Trabzonspor ibaresini kaldırdı. Bu hareketi Rodallega'nın Trabzonspor'u kafasında bitirmesi olarak algılandı.

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