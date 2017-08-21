Malatya Rodellega'da ısrarcı

Aly Cissokho, Sadio Diallo ve Arturo Mina gibi yıldız isimleri kadrosuna dahil eden Malatyaspor, forvet hattına takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar listesine Kayserispor'dan ayrılan Welliton ve Trabzonspor'un golcü oyuncusu Hugo Rodellega'yı aldı. Malatyasporlu yetkililerin her iki oyuncuyla kontak sağladıkları ve hafta içerisinde bu isimlerden birisini Sarı-Kırmızılı renklere bağlayacakları belirtildi.
Rodallega Trabzonspor'u sildi!
Trabzonspor Süper Lig'in 2. haftasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 5. dakikasında Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkarken, teknik direktör Ersun Yanal, Rodallega yerine Dame Ndoye oyuna almayı tercih etti. Ersun Yanal'ın Rodallega yerine Dame Ndoye'u tercih etmesi özellikle sosyal medyadaki Trabzonspor taraftarının tepkisine yol açmıştı. Bir tepki de olayın diğer aktörü Rodallega'dan geldi. Yıldız oyuncu maç sonrası sosyal medya hesaplarından Trabzonspor ibaresini kaldırdı. Bu hareketi Rodallega'nın Trabzonspor'u kafasında bitirmesi olarak algılandı.
Galatasaray'ın da gündemine geldi!
Kayserispor’dan alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Welliton, menajeri vasıtasıyla Galatasaray’a önerilmişti. Sarı-Kırmızılılar’da 30 yaşındaki golcünün bonservisi olmaması nedeniyle transferi gündemine almış ve görüşmelere başlamıştı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Radyospor’da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a yaptığı açıklamada, Welliton’un haksız fesih yaptığını ve Galatasaray’dan kendilerine gelen bir teklif olmadığını söyledi. Bedir, futbolcunun sözleşmesindeki çıkış maddesinin 2.5 milyon euro olduğunu belirterek transfer halinde bu bedelin ödenmesi gerektiğini belirtti.