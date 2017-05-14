Malatya Süper Lig’e yükseldi

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’in 33. haftasında evinde karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig’e çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Eren meşin yuvarlağı auta gönderdi.
28. dakikada kendi çabalarıyla ceza sahasına giren Dos Santos topu Ertaç’ın solundan ağlara gönderdi. 0 -1
72. dakikada Sadık uzaktan kaleyi yokladı, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
84. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Dialiba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
KÜNYE
Stat: Malatya İnönü Stadyumu
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Serkan Gençerler xx, Oğuz Terzi xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Caner Arıcı xx, Sedat Ağçay x (Ferhat Kiraz dk. 74 x), Mehmet Sak xx (Ahmet Aras dk. 45 x), Pereıra xx, İrfan Başaran xx (Murat Yıldırım dk. 67 x), Eren xxx, Azubuike xxx, Sadık x, Dialiba x, Murat Akça x
Yedekler: Hakan, Yiğitcan Erdoğan, MBA, Osman Fırat
Teknik Direktör: İrfan Buz
Boluspor: Melih Ağa xx, Alim xx, Özgür İleri xx, Poepon x, Akabueze xx, Ramazan Sal xx, Guıdo Koçer x (Hakan Arslan dk. 79 x), Nurullah xx, Dos Santos xx, Kadir Bekmezci x, Cengiz x (Renato dk. 78 x)
Yedekler: Sabri Can, Musa Sinan, Yusuf Emre, Jansen, Burak Asan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Dialiba (dk. 84) (Yeni Malatyaspor), Dos Santos (dk. 28) (Boluspor)
Sarı kartlar: Azubuike, Eren (Evkur Yeni Malatyaspor)