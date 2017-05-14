Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Malatya Süper Lig’e yükseldi

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’in 33. haftasında evinde karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig’e çıktı

Bu haber kez okundu.

Malatya Süper Lig’e yükseldi

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’in 33. haftasında evinde karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig’e çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Eren meşin yuvarlağı auta gönderdi.

28. dakikada kendi çabalarıyla ceza sahasına giren Dos Santos topu Ertaç’ın solundan ağlara gönderdi. 0 -1

72. dakikada Sadık uzaktan kaleyi yokladı, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

84. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Dialiba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

KÜNYE

Stat: Malatya İnönü Stadyumu

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Serkan Gençerler xx, Oğuz Terzi xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Caner Arıcı xx, Sedat Ağçay x (Ferhat Kiraz dk. 74 x), Mehmet Sak xx (Ahmet Aras dk. 45 x), Pereıra xx, İrfan Başaran xx (Murat Yıldırım dk. 67 x), Eren xxx, Azubuike xxx, Sadık x, Dialiba x, Murat Akça x

Yedekler: Hakan, Yiğitcan Erdoğan, MBA, Osman Fırat

Teknik Direktör: İrfan Buz

Boluspor: Melih Ağa xx, Alim xx, Özgür İleri xx, Poepon x, Akabueze xx, Ramazan Sal xx, Guıdo Koçer x (Hakan Arslan dk. 79 x), Nurullah xx, Dos Santos xx, Kadir Bekmezci x, Cengiz x (Renato dk. 78 x)

Yedekler: Sabri Can, Musa Sinan, Yusuf Emre, Jansen, Burak Asan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Dialiba (dk. 84) (Yeni Malatyaspor), Dos Santos (dk. 28) (Boluspor)

Sarı kartlar: Azubuike, Eren (Evkur Yeni Malatyaspor)

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100