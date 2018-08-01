Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97098
ALTIN
193.959
DOLAR
4.9266
STERLİN
6.4695
EURO
5.7592

Malatya, takımın iskeletini kuracak

Kadroya 4 oyuncu dahil eden Malatyaspor, transfer sürecinin tamamlanmasına kadar eksik görülen mevkilere yeni futbolcular kazandırmayı planlıyor

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:30
Malatya, takımın iskeletini kuracak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da 2018-2019 sezonu öncesi hedefler belirlendi.

Yeni sezon hazırlıkları için 25 Haziran'da kentte toplanan Malatya temsilcisi, burada gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Bolu ve Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yaptı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sezon öncesi hazırlık kamplarını tamamlayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına Malatya'da devam edecek.

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, yaptığı açıklamada, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve sezona hazır hale geldiklerini belirtti. Özverili bir kamp dönemi geçirdiklerine değinen Gündüz, "Uzun süren çalışmalarımızı tamamladık, artık lige hazır olduğumuzu düşünüyorum. Tüm teknik heyet, futbolcular ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Herkes elinden gelenin fazlasını yaparak lige hazırlandı. Şimdi ektiklerimizi biçme zamanı. Zorlu bir fikstür gibi görünse de biz her maça aynı önemle çıkıp en kötü puan için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını kentte tamamlayacaklarını dile getiren Gündüz, sezona güzel bir başlangıç yapmak istediklerini aktardı.

"Süper Lig'de kalıcı olacak bir takımın iskeleti için uğraşıyoruz"

Erdal Gündüz, transfer döneminde İsviçre'nin St. Gallen takımından Sırp futbolcu Danijel Aleksic, Göztepe'den Ömer Şişmanoğlu, Kasımpaşa'dan Ahmet Ildiz ve son olarak Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden Surinam asıllı Hollandalı oyuncu Mitchell Donald'ı kadrolarına kattıklarını hatırlattı. Takımdan giden futbolcuların da olduğunu kaydeden Gündüz, transfer döneminin 31 Ağustos'ta sona ereceğini, bu süre boyunca çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Gündüz, transfer piyasasının durgun ve kur farkından dolayı yüksek olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: "Her zaman söylediğimiz gibi ekonomik durumumuza göre transferler yapacağız. Biz yıldız futbolcu yerine takıma en fazla katkıyı sağlayacak oyuncularla görüşüyoruz. Transfer konusunda bazı eleştiriler de olsa biz takımın yarınını düşünerek hareket etmek zorundayız. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Görüştüğümüz oyuncular elbette ki var ama ince eleyip sık dokumak zorundayız. Uzun yıllar Süper Lig'de kalıcı olacak bir takımın iskeleti için uğraşıyoruz."

"Bu sezonu daha iyi yerlerde noktalamayı hedefliyoruz"

Erdal Gündüz, bütün takımların sezona iyi hazırlandığını belirterek, kendilerinin de zorlu bir Göztepe deplasmanıyla Süper Lig'e "merhaba" diyeceklerini kaydetti. Fikstürün kendileri için zor görünmesine karşın, oyunun sahada oynandığını aktaran Gündüz, konuşmasını şöyle tamamladı: "İlk hedefimiz İzmir'de galip gelmek, en kötüsü ise bir puanla dönmek. Ligin ikinci haftasında ise Türkiye'nin köklü kulüplerinden Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. Fikstür zor gibi görünse de oyuncularımıza, teknik heyetimize çok güveniyoruz. Her zaman yağmur, çamur demeden yanımızda olan cefakar taraftarlarımız bizi bu sene de yalnız bırakmasın. Onların desteğiyle bizler daha da güçleniyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle bu sezonu daha iyi yerlerde noktalamayı hedefliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Erdal GündüzFutbolMalatyaSpor Toto Süper LigSÜPERLİGYeni MalatyasporYeni Sezon Hazırlıkları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan, VAR'ı test etti
Bakan, VAR'ı test etti
Egemen ve Auremir imzayı attı
Egemen ve Auremir imzayı attı
Yeni yardımcılardan iddialı açıklamalar
Yeni yardımcılardan iddialı açıklamalar
Para yok, transferde de yok
Para yok, transferde de yok
"Öne doğru oynamayı seviyorum"
"Öne doğru oynamayı seviyorum"
Everton'un yeni transferi Barça'dan
Everton'un yeni transferi Barça'dan
"VAR ile gerginlik azalacak"
"VAR ile gerginlik azalacak"
Malcom'un intikamını sahada aldılar
Malcom'un intikamını sahada aldılar
Kartal taraftarının önüne çıkıyor
Kartal taraftarının önüne çıkıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim