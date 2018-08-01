Malatya, takımın iskeletini kuracak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da 2018-2019 sezonu öncesi hedefler belirlendi.

Yeni sezon hazırlıkları için 25 Haziran'da kentte toplanan Malatya temsilcisi, burada gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Bolu ve Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yaptı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sezon öncesi hazırlık kamplarını tamamlayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına Malatya'da devam edecek.

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, yaptığı açıklamada, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve sezona hazır hale geldiklerini belirtti. Özverili bir kamp dönemi geçirdiklerine değinen Gündüz, "Uzun süren çalışmalarımızı tamamladık, artık lige hazır olduğumuzu düşünüyorum. Tüm teknik heyet, futbolcular ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Herkes elinden gelenin fazlasını yaparak lige hazırlandı. Şimdi ektiklerimizi biçme zamanı. Zorlu bir fikstür gibi görünse de biz her maça aynı önemle çıkıp en kötü puan için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını kentte tamamlayacaklarını dile getiren Gündüz, sezona güzel bir başlangıç yapmak istediklerini aktardı.

"Süper Lig'de kalıcı olacak bir takımın iskeleti için uğraşıyoruz"

Erdal Gündüz, transfer döneminde İsviçre'nin St. Gallen takımından Sırp futbolcu Danijel Aleksic, Göztepe'den Ömer Şişmanoğlu, Kasımpaşa'dan Ahmet Ildiz ve son olarak Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden Surinam asıllı Hollandalı oyuncu Mitchell Donald'ı kadrolarına kattıklarını hatırlattı. Takımdan giden futbolcuların da olduğunu kaydeden Gündüz, transfer döneminin 31 Ağustos'ta sona ereceğini, bu süre boyunca çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Gündüz, transfer piyasasının durgun ve kur farkından dolayı yüksek olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: "Her zaman söylediğimiz gibi ekonomik durumumuza göre transferler yapacağız. Biz yıldız futbolcu yerine takıma en fazla katkıyı sağlayacak oyuncularla görüşüyoruz. Transfer konusunda bazı eleştiriler de olsa biz takımın yarınını düşünerek hareket etmek zorundayız. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Görüştüğümüz oyuncular elbette ki var ama ince eleyip sık dokumak zorundayız. Uzun yıllar Süper Lig'de kalıcı olacak bir takımın iskeleti için uğraşıyoruz."

"Bu sezonu daha iyi yerlerde noktalamayı hedefliyoruz"

Erdal Gündüz, bütün takımların sezona iyi hazırlandığını belirterek, kendilerinin de zorlu bir Göztepe deplasmanıyla Süper Lig'e "merhaba" diyeceklerini kaydetti. Fikstürün kendileri için zor görünmesine karşın, oyunun sahada oynandığını aktaran Gündüz, konuşmasını şöyle tamamladı: "İlk hedefimiz İzmir'de galip gelmek, en kötüsü ise bir puanla dönmek. Ligin ikinci haftasında ise Türkiye'nin köklü kulüplerinden Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. Fikstür zor gibi görünse de oyuncularımıza, teknik heyetimize çok güveniyoruz. Her zaman yağmur, çamur demeden yanımızda olan cefakar taraftarlarımız bizi bu sene de yalnız bırakmasın. Onların desteğiyle bizler daha da güçleniyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle bu sezonu daha iyi yerlerde noktalamayı hedefliyoruz."