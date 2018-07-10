Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96275
ALTIN
190.023
DOLAR
4.7160
STERLİN
6.2472
EURO
5.5343

Malatya, takımına güveniyor

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, "Futbolda fikstür önemli gibi görünebilir. Benim için önemli olan ise takımına güvenip çıkıp mücadele etmek. Her maçta amacımız puan veya puanlar almak. Takımımıza güveniyoruz" diye konuştu

10 Temmuz 2018 Salı 14:51
Malatya, takımına güveniyor

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, 2018-2019 sezonu fikstürünü değerlendirdi.

Gündüz, yaptığı açıklamada, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürünün tüm takımlara hayırlı olmasını diledi. Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe'ye konuk olacaklarını belirten Gündüz, daha sonraki hafta ise Türkiye'nin köklü kulüplerinden Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini ve bu maçla birlikte taraftarlarıyla buluşacaklarını söyledi.

Gündüz, fikstürün zor gibi görünmesine karşın tüm takımların eşit maç oynayacağını vurgulayarak, "Futbolda fikstür önemli gibi görünebilir. Benim için önemli olan ise takımına güvenip çıkıp mücadele etmek. Her maçta amacımız puan veya puanlar almak. Takımımıza güveniyoruz." diye konuştu.

"Ömer'in patlama yapacağına inanıyorum"

Gündüz, takımın Bolu'da hazırlıklarını sürdürdüğünü ve çalışmaların oldukça iyi gittiğini dile getirdi. Kulüp başkanı Adil Gevrek'in de takımla beraber olduğunu ve teknik direktör Erol Bulut'la transferler hakkında görüştüğünü anlatan Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugüne kadar orta saha oyuncuları Ahmet Ildiz, Sırp Danijel Aleksic ile forvet Ömer Şişmanoğlu'nu renklerimize bağladık. Yeni transferlerimizin takıma uyumu oldukça iyi. Ben Ömer'in burada tekrar bir patlama yapacağına inanıyorum. Ahmet de genç ve gelecek vadeden bir oyuncumuz. Aleksic ise kendini kanıtlamış zaten. Biz oyuncu alırken sistemimize göre tercih yapıyoruz. İnşallah sezonu güzel bir şekilde bitireceğimize inanıyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporEvkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Ve Basın Sözcüsü Erdal GündüzFutbolSpor Toto Süper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ndiaye ve Trezeguet için konuştu
Ndiaye ve Trezeguet için konuştu
1. Lig fikstürü belli oldu
1. Lig fikstürü belli oldu
Gençler, Osmanlı Stadı'nı kullanacak
Gençler, Osmanlı Stadı'nı kullanacak
Bursa, hiçbir takımdan çekinmiyor
Bursa, hiçbir takımdan çekinmiyor
Kanarya, İsviçre'ye uçtu
Kanarya, İsviçre'ye uçtu
Ankaragücü stat sorununu çözdü
Ankaragücü stat sorununu çözdü
İlk kez Süper Kupa'da uygulanacak
İlk kez Süper Kupa'da uygulanacak
"İlk maçı hayal ediyorum"
"İlk maçı hayal ediyorum"
Bedir, Deniz için teklif bekliyor
Bedir, Deniz için teklif bekliyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim