Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Malatya tarihin eşiğinde

TFF 1. Lig'de yarın sahasında Boluspor'u konuk edecek Malatya ekibi, galip gelmesi halinde bitime bir hafta kala, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek

Bu haber kez okundu.

Malatya tarihin eşiğinde

TFF 1. Lig'in lider takımı Evkur Yeni Malatyaspor, yarın sahasında konuk edeceği Boluspor'u yenip, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmek istiyor.

Malatya İnönü Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Ligde 32. haftayı 3. sıradaki rakibi Eskişehirspor'un 5 puan önünde tamamlayan sarı-siyahlılar, Boluspor maçında galip gelmesi durumunda, 31 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak. Malatya ekibi, iyi başladığı 2016-2017 sezonunda geride kalan 32 haftanın belirli aralıklarla 23'ünde liderlik koltuğunun sahibi oldu. Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor'un, Boluspor maçının ardından Malatya İnönü Stadı'na veda etmesi bekleniyor. Malatya futboluna 50 yıldır hizmet eden 10 bin 411 kişi kapasiteli stadyum, geçmişte Süper Lig maçlarının yanı sıra Balkan Kupası'na sahne olmuştu.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolTFF 1. LigEvkur Yeni MalatyasporBoluspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100