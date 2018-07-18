Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
91755
ALTIN
189.331
DOLAR
4.8088
STERLİN
6.2727
EURO
5.5996

Malatya tedbiri elden bırakmıyor

Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, "Avrupa'ya giden takımlar ligden düşme adayı oldular genelde. Bunun nedeni ise kadronun arkasında iyi alternatiflerin bulunmaması geliyor. Bu tür hedefleri koymak için kurumsal altyapının tamamlanıp, kadroların sağlam olması gerekir" diye konuştu

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:39
Malatya tedbiri elden bırakmıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, önlerine büyük hedefler koymadıklarını, emin adımlarla her sezonu bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Gündüz, yaptığı açıklamada, takımın Düzce'de kampta olduğunu ve yeni sezon çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Hedeflerinin her sezon ligi bir önceki sezon göre üst sıralarda tamamlamak olduğunu kaydeden Gündüz, bu süreçte Avrupa kupaları veya şampiyonluk gibi bir amaçlarının bulunmadığını aktardı. Gündüz, Avrupa kupalarına katılmak için takımların her şeyinin oturmuş olması gerektiğini savunarak, "Bunların başında altyapı ve tesisleşmenin tam oturması lazım. Avrupa'ya giden takımlar ligden düşme adayı oldular genelde. Bunun nedeni ise kadronun arkasında iyi alternatiflerin bulunmaması geliyor. Bu tür hedefleri koymak için kurumsal altyapının tamamlanıp, kadroların sağlam olması gerekir." diye konuştu.

"Futbolcularımız formalarının hakkını verecektir"

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kulüp borçlanmasıyla ilgili tutarın artık dönemin kulüp yöneticilerinden tahsil edeceği söylentilerini duyduklarını ve buna çok sevindiklerini dile getiren Gündüz, bu sayede menajer ve kulüp ilişkilerinin sınırlanacağını kaydetti.

Kendilerinin geçen yıl olduğu gibi bu sezon da bütçe konusunda disiplinden ödün vermeyeceklerinin altını çizen Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı: "Kur farkı olmasaydı çok cüzi bir borcumuz olacaktı. Biz sağlam ve emin adımlarla nasıl gideriz hep bunu düşünüyoruz. Bu politikamızdan da asla ödün vermeyeceğiz. Taraftarlarımız bize, 'Yıldız oyuncu almıyoruz, herkes transfer yapıyor biz neden yapmıyoruz' diye kızmasın. Transferde takıma katkı sağlayacak oyuncuları izliyoruz ve anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız emin olsun geçen yıl olduğu gibi bu sene de futbolcularımız formalarının hakkını vererek çok güzel oyunlar sergileyeceklerdir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Erdal GündüzFutbolSpor Toto Süper LigSüper LigYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kulüplere transfer engeli
Kulüplere transfer engeli
Rusya, kupadan servet kazandı
Rusya, kupadan servet kazandı
Süper Kupa için tribün paylaşımı
Süper Kupa için tribün paylaşımı
Elazığspor kaptanı dertli mi dertli
Elazığspor kaptanı dertli mi dertli
Scarione ve Rotman kadro dışı
Scarione ve Rotman kadro dışı
Akhisarspor, Avusturya yolcusu
Akhisarspor, Avusturya yolcusu
Antalya, Hollanda'da çalışıyor
Antalya, Hollanda'da çalışıyor
"Kayserispor'a ihanet ettiler"
"Kayserispor'a ihanet ettiler"
Guardiola'dan Denayer’e izin yok
Guardiola'dan Denayer’e izin yok
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim