Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Malatya İnönü Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. İlk kez mücadele ettiği ligde 2 hafta sonunda 3 puan toplayan sarı-siyahlılar, 1 puanı bulunan Antalyaspor'u yenerek, Malatya İnönü Stadı'na galibiyetle veda etmek istiyor. Öte yandan, Evkur Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor, ilk kez resmi bir müsabakada birbirlerine rakip olacak.
Malatya'ya ağır konuk
Malatyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek
25 Ağustos 2017 Cuma 12:16
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