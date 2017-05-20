Malatya'yı farklı yendi şampiyon oldu TFF 1. Lig’in son haftasında Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor, 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Müsabaka ev sahibi ekibin 4-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar şampiyon olarak Süper Lig’e çıktı

20 Mayıs 2017 Cumartesi 20:54 Bu haber kez okundu.