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Malatya’da puanlar paylaşıldı

Malatyaspor, sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

01 Ekim 2017 Pazar 16:00
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Malatya’da puanlar paylaşıldı

Süper Lig’in 7. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Mehdi’nin ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Musa Araz’ın şutunda top üstten auta çıktı.

21. dakikada Fofona’nın pasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Eze’nin dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

40. dakikada sol kanattan Aytaç Kara’nın köşe atışında ceza sahası içinde Khalid Boutaib’ın kafa vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

65. dakikada çalımlarla ceza sahası ön çizgisine kadar gelen Mehdi’nin şutunda top Evkur Yeni Malatyaspor defansına çarparak kornere gitti.

70. dakikada Dening’in kafayla indirdiği topa gelişine vuran Aytaç meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

80. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Boutaib’in vuruşunda top auta çıktı.

88. dakikada Mehdi’nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.

---KÜNYE---

Stat: Malatya

Hakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Bozbey xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Yalçın xx, Boutaıb xx, Eren x (Barazite dk. 53 x), Azubuike x (Murat Yıldırım dk. 43 x), Sadık xx, Adem xx, Chebake x, Aytaç x, Rahman Buğra xx, Dening xx (Dia dk. 77 x)

Yedekler: Farnolle, Turgut Doğan, Cissokho, Murat Akça, Mustafa Batuhan, Mina, Diallo

Teknik Direktör: Erol Bulut

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx, Jonsson xxx, Ömer Ali x (Ferhat Öztorun dk. 57 x), Milosevic x (Malick Evouna dk. 79 x), Fofona xx, Filipovic xx, Eze xx (Manyama dk. 71 x) , Musa xx, Mehdi xx, Skubic x

Yedekler: Abdullaziz, Volkan, Selim, Moke, Vedat, Savaş, Ezekiel, Ferhat Öztorun

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Eze (dk. 21) (Atiker Konyaspor), Aytaç (dk. 70) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Rahman Buğra (dk. 89) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Adem, Rahman, Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor) Ali Turan, Ferhat (Atiker Konyaspor)

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