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Malatyaspor'a güçlü rakip

Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak

16 Aralık 2017 Cumartesi 13:46
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Malatyaspor'a güçlü rakip

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. İlk kez mücadele ettiği ligde 15 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Malatya ekibi, 16 puanla 13. sırada bulunuyor. Ligde geride kalan 5 haftada 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, ilk yarının son iç saha karşılaşmasında taraftarının desteğiyle ligin lideri Galatasaray'ı yenmek istiyor. Öte yandan, iki takım ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.

AA

Son Güncelleme: 16.12.2017 13:55
Anahtar Kelimeler:
Süper LigGalatasarayFutbolEvkur Yeni Malatyaspor
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