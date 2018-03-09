Malatyaspor 'büyük' seviyor

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında galibiyet şansı tanımadığı Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray takımlarına Fenerbahçe'yi de eklemek istiyor.

Sarı-siyahlılar, "dört büyükler" olarak nitelendirilen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında sadece deplasmanda mağlubiyet yaşadı. Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olurken, bir hafta sonra sahasında Trabzonspor'u 1-0 yendi.

Ligin 13. haftasında Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Malatya ekibi, son olarak 16. haftada Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenerek, önemli bir başarıya imza attı. Kendi saha ve seyircisi önünde rakiplerine geçit vermeyen Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 24 haftada aldığı 8 mağlubiyetin üçünü evinde yaşadı. Süper Lig'de zorlu bir fikstüre girecek olan sarı-siyahlılar, pazar günü konuk edecekleri Fenerbahçe'den puan alarak hem taraftarını mutlu etmeyi hem de iç sahada "büyük" takımlara olan yenilmezlik serisini sürdürmeyi planlıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 34 puanla 9. sırada bulunuyor.

"Fenerbahçe maçıyla iyi gidişatımızı sürdüreceğiz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Sportif Direktörü Ali Ravcı, yaptığı açıklamada, son haftalarda oynadıkları oyundan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Puansal anlamda hiç kimsenin tahmin etmediği noktada olduklarını kaydeden Ravcı, büyük takımlara karşı iyi mücadele edip, iyi sonuçlar aldıklarını belirtti.

Ravcı, iç sahada güzel performans sergilediklerini ifade ederek, "Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçlarından aldığımız sonuçlar belli. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Neden Fenerbahçe maçında da iyi bir sonuç olmasın? Bunu söylerken oyuncularımıza güvendiğimiz için bu duygu ve düşüncelerimi paylaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Sezon başından itibaren bütün oyunculara güvenlerinin hep en üst seviyede olduğunu aktaran Ravcı, futbolcularının da hem kendilerini mahcup etmediklerini hem de emeklerinin boşa gitmediğini dile getirdi.

Saha içerisinde her zaman mücadeleci olduklarını vurgulayan Ravcı, şunları söyledi: "İnşallah Fenerbahçe maçıyla da yine hem iyi gidişatımızı sürdürürüz hem de şehre yeniden bir dinamik getirip taraftarlarımızı mutlu ederiz. Fenerbahçe maçının bizim için diğer maçlardan hiçbir farkı yok. Biz bugüne kadar çıktığımız bütün maçlara takım farkı gözetmeksizin çalıştık. Bu maça da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Bu maçın diğerlerinden bir farkı var. Bu takım Türkiye'nin büyük takımlarından bir tanesi, kadroları çok iyi. Bunu inkar edemeyiz. Ama biz de Yeni Malatyasporuz. Bu ligin iyi bir ekibiyiz."