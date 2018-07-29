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Malatyaspor'da yeni gündem Sercan

Bursaspor ile yolları ayrılan Sercan Yıldırım’ın Yeni Malatyaspor ile el sıkıştığı ve birkaç gün içerisinde sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayacağı öğrenildi

29 Temmuz 2018 Pazar 16:15
Malatyaspor'da yeni gündem Sercan

Bursaspor ile yolları ayrılan Sercan Yıldırım’ın Yeni Malatyaspor ile el sıkıştığı ve birkaç gün içerisinde sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Bursaspor’da başarılı golcü Sercan Yıldırım’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti. Bursaspor ile alacaklarına karşılık sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki futbolcunun Yeni Malatyaspor ile el sıkıştığı belirtildi. Sercan Yıldırım, kariyerinde daha önce Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor ve Bursaspor’un formalarını giydi.

Süper Lig’de 194 karşılaşmada 40 gol kaydedip, 27 asist yapan başarılı futbolcu, 1. Lig’de ise 13 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

İHA

Son Güncelleme: 29.07.2018 16:44
Anahtar Kelimeler:
FutbolYeni MalatyasporSercan Yıldırım
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