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Malatyaspor'dan Mısır'a gitti

Mısır ekibi Pyramids, Nijeryalı futbolcuyu 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:26
Malatyaspor'dan Mısır'a gitti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da forma giyen Nijeryalı Okechukwu Azubuike, Mısır takımlarından Pyramids'e transfer oldu.

Kulübün asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, yaptığı açıklamada, orta saha oyuncuları Azubuike için bir süredir Mısır takımlarından Pyramids ile görüştüklerini söyledi.

İki tarafın anlaşması sonucu başarılı oyuncuyu 2 milyon avroya Mısır'a gönderdiklerini anlatan Gündüz, "Yapılan transfer bizim için iyi oldu. Kulübe ciddi bir fayda sağlandı. 200 bin dolara aldığımız oyuncuyu kat kat fazlasına başka takıma gönderdik. Bugün Azubuike büyük takımlarda oynasaydı fiyatı 5-6 milyon avrodan aşağı olmazdı." diye konuştu.

Gündüz, başarılı futbolcunun Malatyaspor'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederken, kariyerinde başarılar diledi.

AA

Son Güncelleme: 18.08.2018 15:34
Anahtar Kelimeler:
TransferSpor Toto Süper LigOkechukwu AzubuikeFutbolEvkur Yeni MalatyasporErdal Gündüz
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