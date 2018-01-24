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Malatyaspor galibiyet peşinde

Malatyaspor, Sivas maçından 3 puanla ayrılmak istiyor

24 Ocak 2018 Çarşamba 14:47
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Malatyaspor galibiyet peşinde

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Khalid Boutaib ve Aly Cissokho, Süper Lig'in 19. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Boutaib ve Cissokho, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu. Takımın forvet oyuncusu Boutaib, geçen hafta Osmanlıspor karşılaşmasında bir penaltı kaçırdığını anımsattı. Osmanlıspor maçında çok sayıda pozisyona girdiğini aktaran Boutaib, "Benim için kötü bir gündü. Ama en iyi şey, oradan 1 puan almamızdı. 3 puan da alabilirdik ama 1 puanla teselli olduk. Bundan sonra oynayacağımız Sivasspor maçına konsantrasyon sağlayacağız. Geçmiş, geçmişte kaldı." diye konuştu.

Boutaib, Demir Grup Sivasspor maçında, yaptığı hataları telafi etmek istediğini kaydetti. Son haftalarda ortaya koydukları iyi futbolu Sivasspor karşılaşmasında da sergilemek istediklerini belirten Boutaib, "Sivasspor maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Cissokho: "En iyisini yapmaya çalışıyorum"

Malatya temsilcisinin sol beki Aly Cissokho ise deplasmanda oynadıkları Osmanlıspor maçında galip gelebileceklerini ancak alınan bir puanın da kendileri için önemli olduğunu ifade etti. Takıma katıldığında sakatlıktan çıktığını ve hazır olmadığını belirten Cissokho, "Hazırlanmam biraz zaman aldı. Ben sol koridorda iyi şeyler yapabilirim. Orada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şimdiki performansımı da ona bağlıyorum." diye konuştu. Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyet hedeflediklerini anlatan Cissokho, "İkinci yarıda çok maç kazanarak sezonu iyi bir yerde bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 24.01.2018 14:52
Anahtar Kelimeler:
Süper LigKhalid BoutaibFutbolEvkur Yeni MalatyasporDemir Grup SivassporAly Cissokho
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