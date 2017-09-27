Malatyaspor imzayı attırdı

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcısı Erol Bulut ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Bulut'la 2 yıllık sözleşmenin imzalandığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunuldu.