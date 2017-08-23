Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Malatyaspor Rodallega'yı bekliyor

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Trabzonsporlu Rodallega için beklemedeyiz. Bu futbolcu için teklifimizi yaptık. Ancak son kararı kulübü verecektir” dedi.

Bu haber kez okundu.

Malatyaspor Rodallega'yı bekliyor

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Trabzonsporlu Rodallega için beklemedeyiz. Bu futbolcu için teklifimizi yaptık. Ancak son kararı kulübü verecektir" dedi.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde Süper Lig’deki ilk sezonunda ligde kalmayı hedefleyen Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonsporlu Rodallege’dan vazgeçmiyor. Teknik Direktör Sağlam’ın da çok istediği golcü oyuncu için bir görüşme yapan Malatya yönetimi, bordo mavili yönetimden haber bekliyor. Transferle ilgili açıklamada bulunan Gevrek, "Rodallega’yı çok istiyoruz. Bu futbolcu için uzun süredir Trabzon kulübüyle iletişim halindeyiz. Transferin gerçekleşmesi için bordo mavili yönetim olur vermesi gerekiyor. Biz kulübe teklifimiz sunduk ve beklemeye koyulduk. Umarım bu transferi bir an önce bitiririz. Bu zorlu ligde kadronuzun alternatifli olması gerekiyor. Biz de bu sene buna dikkat etmeye çalıştık. Şuana kadar kadromuza 12 isim transfer ettik. Bu isimlerin hepsi de takıma katkı sağlayacak isimler. Tabi transferi kapatmadık. Son güne kadar takımımıza fayda sağlayacak isimleri almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
RodallegaAdil GevrekEvkur Yeni MalatyasporFutbol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100