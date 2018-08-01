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Malcom'un intikamını sahada aldılar

Roma, Barcelona'yı 4-2, Manchester United, Real Madrid'i 2-1, Tottenham da Milan'ı 1-0 mağlup etti

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:21
Malcom'un intikamını sahada aldılar

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Roma, Barcelona'yı 4-2 yendi.

Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İtalya'nın Roma takımı ile İspanyol ekibi Barcelona, ABD'nin Dallas kentindeki AT&T Stadı'nda karşılaştı. İlk yarı, Barcelona'dan Rafinha ve Roma'dan Stephan El Shaarawy'nin golleriyle 1-1 tamamlandı. Roma, Alessandro Florenzi'nin 78, Bryan Cristante'nin 83 ve Diego Perotti'nin (penaltıdan) 86. dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı. Barcelona'nın ikinci golü ise 50. dakikada Malcom'dan geldi.

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

United, Real'i ilk yarıdaki gollerle yendi

İngiliz kulübü Manchester United ile İspanya'nın Real Madrid takımı, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadı'nda karşı karşıya geldi. Manchester United, Alexis Sanchez'in 18 ve Ander Herrera'nın 27. dakikada attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Real Madridli Karim Benzema'nın 45+3'üncü dakikadaki golü mağlubiyeti önleyemedi.

Tottenham, Milan'ı tek golle geçti

İngiltere'nin Tottenham takımı, ABD'nin Minneapolis kentindeki US Bank Stadı'nda karşılaştığı İtalyan kulübü Milan'ı, Georges-Kevin N'Koudou'nun 47. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 78 dakika sahada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolManchester UnitedRomaTottenhamUluslararası Şampiyonlar Kupası
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