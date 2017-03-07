Maradona neden Real'e gidemedi?

Real, Barcelona'nın yolunu tutmadan evvel, Napoli'de oynarken Arjantinli efsaneyi transfer etmeyi çok istiyordu. Peki neden bu iş olmadı?

Şimdi bakınca insana imkansız geliyor. Diego Maradona 'nın 1980'lerde ve 90'lardaki ünlü Avrupa kariyeri Barcelona'da başladı, Napoli'de tepeye çıktı ve Sevilla'da sona erdi. Fakat bazı küçük detaylar başka türlü gelişse, Real Madrid formasını da giyebilirdi. Argentinos Juniors'da başlayıp 1981'de Boca Juniors'a terfi etmişti. Barça ta o zamandan bu yana zaten yetenekli orta sahayı Avrupa'ya getirmek istiyordu zaten ve ta o zaman Boca'da oynayacağını açıkladığı bir röportajda Katalan kulübüne gidip gitmeyeceği sorusu kendi sorulmuştu. Bu transfer daha sonra gerçekleşecekti ama Madrid ekibi Maradona'nın aklını çelmek için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Alfredo Di Stefonao'nun Santiago Bernabeu çimlerine teknik direktör olarak döndüğü 1982 yazında Real, Arjantinli efsanesinin Diego'nun fikrini değiştirip Barcelona'dan vazgeçmesini sağlayacağını düşünüyordu. Mayıs 1982'de Di Stefano "Ne yapabileceğimize bir bakacağız" dedi.

Barça, Maradona'yla ön protokole imza atmıştı bile ama Blaugrana'yı giymeden önce İspanyol başkentinde ülkenin iki deviyle de görüşecekti. O günleri beklenmedik bir isim, İspanyol şarkıcı Francisco geçtiğimiz yıl AS gazetesine anlattı: "Maradona ve ilk menajeri Jorge Czysterpiller'le Buenos Aires'te buluştuk. 1982'de Madrid'e Barça'ya transferi için görüşmeye geldiler. Santiago Bernabeu'ya çok yakında bulunan benim evimde kaldılar. "Ama Real Madrid araya girdiği için tereddütleri vardı ve kimin daha çok para vereceği meselesi önem kazanmıştı. İlk seçeneği Barcelona'ya imza atmaktı tabii ama Czysterpiller iki kulüple de görüşüyordu! Real Madrid'le gizli görüşüyordu. Yani kimsenin haberi yoktu. Gel gör ki takımın stadından 500 metre ötede, benim evimdeydi!" Ancak Madrid o dönemin dünyada en çok heyecan yaratan oyuncusunu elinden kaçırmış. "Czysterpiller sonunda benim evimi satın aldı" diye devam ediyor Francisco, "Ama Maradona'nın imzasını kapan takım da Barça oldu. Çünkü daha iyi para teklif etmişlerdi."

Diego Maradona Napoli 1989

Maradona, Barcelona'da geçirdiği iki sezonun ardından kariyerinin zirvesine çıkacağı Napoli'nin yolunu tuttu. Fakat Blaugrana'nın formasıyla da akılda kalan işler yapmıştı. Copa del Rey şampiyonluğu yaşamış, Madrid'e karşı oynanan bir derbide Santiago Bernabeu'nun çimlerine yatırdığı kaleci Agustin'i geçtikten sonra kale çizgisinde savunmacı Juan Jose'yi bekleyip onu da çalımladıktan sonra yakın mesafeden topu ağlara göndermişti örneğin. O maç 2-2 sonuçlanmış ancak Barça, Camp Nou'daki ikinci maçı 2-1 kazanarak Copa de La Liga'yı evine götürmeyi başarmıştı. 1983'te Maradona'lı Barcelona'nın kazandığı üç kupadan biri bu olsa da ikinci sezon Athletic Bilbao'lu Andoni Goikoetxea'nın yaptığı meşhur ve gaddar müdahale yüzünden sakatlıkla gölgelenecek, Arjantinli efsanenin Katalan kulübünde geçirdiği dönem kötü hatıralarla ve 1984'te Athletic'e karşı oynanan Copa del Rey finali iki takım oyuncularının da karıştığı dev bir kavgaya sahne olacak ve Maradona'nın Barça kariyeri de tartışmalı bir şekilde sona erecekti. Josep Lluis Nunez'le Arjantinli oyuncu arasındaki bitmek bilmez tartışmalar ve o maçta Maradona'nın Athletic'li Miguel Sola'ya kafa atıp diğer iki Basklı oyuncuya da adeta daldığı o kavganın ardından gitmesinin zamanı gelmişti. Barça yönetiminin patronu daha sonra "Maradona'nın o anlarını ve sonrasında yaşanan kaosu onunla daha fazla yola devam edemeyeceğimizi fark ettim" diyecekti.

Maradona'nın bir sonraki durağı Napoli oldu ve İtalyan ekibiyle kariyerinin en iyi futbol unu oynadı, kulüp taraftarlarının kalbinde asla dolmayacak bir yer edindiği yıllarda mavi-beyazlı ekibe iki İtalya Ligi şampiyonluğu, bir de UEFA Kupası kazandırdı. Ayrıca, Arjantin'le de Dünya Kupası'nı kaldırdı. Fakat tüm bu olaylara, karmaşaya ve kaosa rağmen Real Madrid'in Maradona'ya olan ilgisi azalmamıştı. Aralık 1986'da Maradona henüz Napoli'yle hiçbir kupa kazanmamışken, Arjantinli futbolcu Los Blancos'a gidebileceğini açıkça söylemişti: "Beni bugün gelip alabilirler" diyordu o günlerde, "Napoli beni satmak istiyorsa bunu hemen yapabilir. Zaten satmasalar bile kontratım bittiği gün Real Madrid Başkanı Ramon Mendoza gelip beni alacaktır" diye de gözdağı veriyordu kulübüne. El Pais'ye göre Maradona o günün parasıyla 1.500 milyon Peseta'ya yani bugünün parasıyla 9 milyon Euro'ya Real Madrid'e gidecekti. Diego "Evet, çok para. Ama hiçbir şey imkansız değil. Yalnızca Real Madrid ve Juventus'ta bu kadar parayı verebilecek güç var ve Napoli, Juventus'a gitmeme izin vermez, ben de zaten oraya gitmek istemem" diyordu. Mendoza, Maradona'yı 1986'da Bernabeu'ya bir maç izlemeye davet etti. Maradona o gün tanıştığı Madrid'in patronunu "Müthiş bir adam, çok sakin ve yapacağı işi düzgün bir şekilde yapmaya özen gösteriyor" diye anlattı. Aynı yılın Aralık ayında "Kariyerimi ülkemde bitirmek istiyorum. Ama Avrupa'nın en büyük takımlarından, örneğin Real Madrid'den teklif gelirse bilemem. Gelmezse de İngiltere'den uzun süre önce aldığım bir teklife yeşil ışık yakacağım" diyerek başkentin devine göz kırpıyordu.

Mendoza da bu işe sıcak bakıyordu. Maradona'nın büyük bir oyuncu, Madrid'in de büyük bir kulüp olduğunu belirtmiş, "Birbirine uygun iki taraf birleşebilir. İhtimallere bakıyoruz" demişti. Dünya Kupası sahibi bir oyuncunun transferini finanse etmek ise o kadar kolay değildi. Real'in oyunucunun hem bonservisini hem de maaşlarını ödeyebilmek için sponsor desteğine ihtiyacı vardı. Maradona'nın da tuzu kuruydu: "Ben transfer meraklısı değilim. Ne futbola ne paraya muhtaç değilim. Sponsor bulması gereken kulüpler" diyordu. İtalya'da 1986-87 sezonu Maradona ve Napoli için her şeyi değiştirdi. Serie A ve İtalya kupası şampiyonluğunu kazandı ama Real bu kez de sonraki yaz oyuncuyla kulüp arasında sözleşme konusundaki bir anlaşmazlığı fırsat bilip transferi yeniden bitirmeye çalıştı. Maradona'nın sözleşmesi 1989'a kadar devam ediyordu ve 1993'e kadar devam edecek yeni bir anlaşma imzalamak istiyordu. Ama İtalyan kulübü yalnızca tek yıllık bir anlaşma istiyordu ve Maradona bu konuda hiç memnun değildi. Ama doping yüzünden aldığı 15 aylık cezanın da etkisiyle Napoli de kaldı. 1992'de ayrıldığında Mendoza onu Bernabeu'ya getirmeyi tekrar düşündü. Ama davranışlarıyla ilgili endişeler ve ceza sonrası performansıyla ilgili belirsizlik yüzünden Madrid transferinden vazgeçti ve Maradona, Sevilla'ya milli takımdan hocası Carlos Bilardo'nun yanına gitti. Kısacası birçok kez anlaşmanın ucundan dönülmesine, hem kulüp hem de oyuncu istemesine rağmen efsanenin Madrid'e yolculuğu bir türlü gerçekleşmedi. İşe bakın ki Salı gecesi çok sevdiği Napoli'yi desteklemek için seyirci olarak Bernabeu tribünlerinde olacak. (goal)