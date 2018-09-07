Maradona’nın yeni takımı Dorados

Meksika İkinci Lig ekiplerinden Dorados, 57 yaşındaki Maradona için sosyal medya hesabından “hoş geldin” mesajı ve kısa bir görüntü paylaştı. Altı maçta 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak sezona kötü başlayan Meksika temsilcisi, teknik direktör Francisco Gamez ile yollarını ayırmıştı. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Maradona, en son Birleşik Arap Emirlikleri’nin El-Fujairah takımını çalıştırmış ve nisan ayında görevinden ayrılmıştı.