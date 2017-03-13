Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile yaptığı maçta sakatlanan Marcelo Guedes'in sol kalça kasında yırtık tespit edildi. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, Kayserispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Marcelo'nun kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Kayserispor maçında sakatlık geçiren oyuncumuz Marcelo Guedes'in yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu, sol kalça Obturator Externus kasında yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Marcelo'dan kötü haber geldi
Kayserispor maçında sakatlanan Marcelo'un sol kalça kasında yırtık tespit edildi
13 Mart 2017 Pazartesi 14:28
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Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile yaptığı maçta sakatlanan Marcelo Guedes'in sol kalça kasında yırtık tespit edildi. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, Kayserispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Marcelo'nun kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Kayserispor maçında sakatlık geçiren oyuncumuz Marcelo Guedes'in yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu, sol kalça Obturator Externus kasında yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.