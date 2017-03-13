Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Marcelo'dan kötü haber geldi

Kayserispor maçında sakatlanan Marcelo'un sol kalça kasında yırtık tespit edildi

Bu haber kez okundu.

Marcelo'dan kötü haber geldi

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile yaptığı maçta sakatlanan Marcelo Guedes'in sol kalça kasında yırtık tespit edildi. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, Kayserispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Marcelo'nun kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Kayserispor maçında sakatlık geçiren oyuncumuz Marcelo Guedes'in yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu, sol kalça Obturator Externus kasında yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın en istikrarlı futbolcusu
Siyah-beyazlı takım, bu sezonki istikrarıyla dikkati çeken Marcelo'nun sakatlığıyla zorlu maçlar öncesi sıkıntıya girdi. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 23 maçta forma giyerken cezası nedeniyle sadece Kasımpaşa mücadelesinde görev alamadı. Ligde 3 golü bulunan tecrübeli oyuncu, Avrupa kupalarındaki 9 karşılaşmada da şans buldu.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşMarcelo Guedes
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100