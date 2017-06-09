Marcelo'nun alternatifi Paşa'da

Siyah-beyazlılar, Lyon'un Marcelo ile çok ciddi şekilde ilgilenmesiyle transferde defans hattı için düğmeye bastı. Beşiktaş, geride kalan 2 sezonda Kasımpaşa forması giyen Titi'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı oyuncu için görüşmelere hız verdi. Kasımpaşa'nın en istikrarlı isimlerin biri olarak dikkat çeken Titi geçen sezon ligde 6 gol atmayı başarmıştı. (beinsports)