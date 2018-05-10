Mariano takımla çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 12 Mayıs Cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların gruplar halinde beşe iki dar alanda pas organizasyonunun ardından sınırlı alanda taktik çalışması gerçekleştirdiği bildirildi. İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Brezilyalı futbolcu Mariano Filho'nun antrenmanın bir kısmında takımla çalışmalara katıldığı, Serdar Aziz'in ise tedavisinin ardından sağlık heyeti denetiminde takımdan ayrı hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.