Marsilya Galatasaray'a yenildi

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Marsilya, sarı-kırmızılıların Fransız golcüye teklif ettiği yıllık 3,4 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşmeyi görünce transferden vazgeçme kararı aldı. Gomis'ten ücretinde indirime gitmesini talep eden Marsilya, bu yönde bir yaklaşım göremeyince yeni santrfor arayışlarına başladı.



Galatasaray 'ın teklifini Gomis'in kulübü Swansea'ye ileten oyuncunun menajeri, "Sadece birkaç ufak pürüz kaldı" diyerek, en doğru kararı verebilmek için zaman kazanmayı amaçlıyor. Haberde, Gomis'in bu teklifi kabul etmemesi durumunda Galatasaray'ın Milan forması giyen Carlos Bacca için girişimlere başlayacağı ancak Marsilya'nın bu oyuncuyla da ilgilendiği yazıldı. Öte yandan L'Equipe, orta saha arayışlarını da sürdüren Galatasaray'ın, sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren William Vainqueur'e de 2,5 milyon euro maaş üzerinden 4 yıllık bir sözleşme teklif ettiğini öne sürdü. Marsilya'nın da istediği 28 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmaya çalışan sarı-kırmızılılar, Fransız kulübünün rekabete girmeme kararı alması üzerine bu transferde rakipsiz durumda. Vainqueur teklifi kabul etmezse Galatasaray da bu transferde fazla ısrarcı olmayacak çünkü Fransız orta saha, sarı-kırmızılıların A planının bir parçası değil.

Son olarak; L'Equipe'in iddiasına göre Galatasaray ile Marsilya'nın ilgilendiği diğer iki oyuncu Francesco Acerbi ve Adil Rami. Önceliği Acerbi'ye veren sportif direktör Cenk Ergün, 29 yaşındaki stoperin menajeriyle dün İtalya'da bir görüşme gerçekleştirirken, Beşiktaş'ın da istediği Rami'nin Marsilya'ya yakın olduğu ve birkaç gün için Fransız kulübüyle sözleşme imzalayacağı ifade edildi.