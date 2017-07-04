Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Marsilya Gustavo'yu transfer etti

Olympique Marsilya, Luiz Gustavo'yu renklerine bağladı

Bu haber kez okundu.

Marsilya Gustavo'yu transfer etti

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Marsilya, Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'yu kadrosuna kattı.

Olympique Marsilya Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detayları hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Fransa basınında çıkan haberlerde ise, Olympique Marsilya'nın futbolcunun bonservis bedeli olarak Alman ekibi Wolfsburg'a 8 milyon avro ödediği öne sürüldü. Son olarak Wolfsburg forması giyen Brezilyalı futbolcu daha önce Bayern Münih, Hoffenheim ve Corinthians takımlarında da oynamıştı. 
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolFransaOlympique MarsilyaLuiz GustavoTransfer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100