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Marsilya'nın iki büyük hedefi

Gelecek sezon büyük işlere imza atmak isteyen Marsilya, bu bağlamda çalışmalara başladı

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Marsilya'nın iki büyük hedefi

Olympique Marsilya’nın ABD’li iş adamı Frank McCourt’a satışıyla ilgili imzalar geçtiğimiz Ekim ayında atılmıştı. ABD’li iş adamı daha önce yaptığı açıklamada kulübe 200 milyon avro yatırım yapacağını bildirmişti. 

Son olarak L’Equipe'te yer alan habere göre Marsilya, gelecek sezon için büyük transfer çalışmalarına da başladı. Arsenal forması giyen Oliver Giroud ve Lorient Koscielny, Fransız ekibinin büyük iki hedefi durumunda. Haberde, Marsilya'nın bu iki yıldız için 85 Milyon Milyon Sterlin'i de gözden çıkardığı ifade edildi. (goal)
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FutbolFransaMarsilyaOliver GiroudLorient Koscielny
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