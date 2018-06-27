Martin Dahlin'dan Türkiye itirafı

ABD'nin ev sahipliğini yaptığı 1994 yılındaki Dünya Kupası'nda üçüncülüğü elde eden İsveç Milli Takımı'nın unutulmaz isimlerinden Martin Dahlin, geçmişte Türkiye'nin 3 büyük kulübünden transfer teklifi aldığını söyledi.

Dahlin, yaptığı açıklamada, futbol kariyerinde Malmö, Roma, Borussia Mönchengladbach ve Blackburn Rovers gibi kulüplerde futbol oynadığını hatırlatarak, Türk kulüplerinden de transfer teklifi aldığını açıkladı. Eski İsveçli futbolcu, "Türkiye'nin 3 büyük kulübünden teklif aldım. Dünyanın en iyi 3 liginde futbol hayatımı sürdürme şansım oldu. Almanya, İtalya ve İngiltere'de futbol oynadım. Ve ne yazık ki 30 yaşımda futbolu bırakmak zorunda kaldım. Futbolu bırakmak zorunda kalmasam ben de Kennet Andersson gibi futbol hayatımın son yıllarında Türkiye'ye gelip, birkaç sene Türkiye'de futbol oynayabilirdim." ifadelerini kullandı.

"İnönü Stadı'nın atmosferi inanılmazdı"

O dönem Malmö'de forma giyen Dahlin, 1990-1991 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Beşiktaş'ı 3-2 ve 2-2'lik sonuçlarla eledikleri maçları da çok iyi hatırladığını belirtti. Beşiktaşlı Recep Çetin'in kendi kalesine attığı unutulmaz golün de asistini yapan Dahlin, şöyle konuştu: "Beşiktaş ile zorlu maçlar oynadık. O turu geçebildiğimiz için çok mutlu olduk. O eşleşmeyle ilgili aklımda en çok kalan şey golden çok, İstanbul'daki atmosferdi. İnönü Stadı'nın atmosferi inanılmazdı. Beşiktaş taraftarı muhteşemdi."

"İsveç'in gruptan çıkacağına inanıyorum"

Dahlin, Dünya Kupası'nda lider Meksika ile karşılaşacak İsveç'in gruptan çıkacağına inandığını da söyledi. Martin Dahlin, "Grubun şekli, Almanya'nın ilk maçını kaybetmesi ile beklentilerin dışında gelişti ama yine de turnuva başındaki görüşümün arkasındayım. İsveç'in, Almanya ile birlikte gruptan çıkacağına inanıyorum." sözlerine yer verdi. Dahlin, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda şampiyonun, Almanya, Arjantin, Belçika ve Fransa takımlarından biri olacağını iddia etti.

"Ibrahimovic kararını tartışmanın faydası yok"

Martin Dahlin, İsveç Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda oynamak istemesine rağmen kadroya alınmayan Zlatan Ibrahimovic hakkında konuşmanın ise artık bir faydası olmadığını dile getirdi. Dahlin, "Ibrahimovic'i kadroya alıp almamak hocanın kararıdır. Bunun tartışılacak bir yanı yoktur. Sonuçta takımımız bu, eleme maçlarında da bu takım oynadı. Şu anda herhangi bir değişiklik sağlamayacak konularla ilgili konuşmanın, Ibrahimovic kararını tartışmanın faydası yok." yorumunda bulundu.

"Beş maçta 4 gol atmam inanılmazdı"

Bronz madalya kazandıkları 1994 Dünya Kupası'nın futbol hayatının en önemli yılı olduğunu belirten Dahlin, o günlerle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki o şampiyonayla ilgili çok unutulmaz anılarım var. Sonuçta 8 milyonluk ufak bir ülke olan İsveç'le 1994 Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandık. Bu muhteşem bir şeydi. Ben de bu takımın parçası olduğum ve kaliteli oyuncularla oynadığım ve bu başarının parçası olduğum için çok gururluyum. Ayrıca, Dünya Kupası'nda 5 maçta 4 gol atmam da inanılmazdı. Bir futbolcu olarak yaşayabileceğim en önemli deneyimdi."