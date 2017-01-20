Martinez yabancıya takılabilir

Siyah beyazlıların ilk hedefi, kariyerine Çin'de devam eden Jackson Martinez'i sezon sonuna kadar kiralamak. LİG TV'nin haberine göre Aboubakar'ın ligin ilk yarısında istenilen performansın uzağında olması, teknik direktör Şenol Güneş'i forvet arayışına iterken, uzun boylu top saklayabilen bir ismi takımda görmek istediğini yönetime iletmişti.



Beşiktaş'ın forvet transferine yabancı sınırı engeli var!

Transfer penceresinin kapanmasına günler kala Beşiktaş'ın golcü arayışları sürüyor. Bir forvet transferi yapmak isteyen siyah-beyazlılar için bu transferin önünde bir engel var. Goal.com'un haberine göre yabancı kuralına göre Süper Lig ekipleri, TFF'ye 28 oyunculuk liste gönderebiliyor. Bunun yanı sıra kulüpler, bu 28 kişilik kadroda en az 14 Türk statüsünde oyuncu bulundurmak zorunda. Beşiktaş'ın kadrosunda 14 yabancı oyuncu yer alıyor. Veli Kavlak ise Avusturya Milli Takımı forması giymesine rağmen daha önce yerli statüsü aldığı için yabancı listesinde yer almıyor. Ancak Beşiktaş, yabancı bir golcü transferi yapmak için kadrosundaki 14 yabancıdan en az birinden feragat etmek zorunda. Buna bağlı olarak şayet Beşiktaş'a yabancı bir golcü gelirse, Beşiktaş'ın kadro düzeni de bozulabilir!

BİR YABANCI, TÜM KADRO DÜZENİNİ BOZABİLİR!

Beşiktaş'ın yabancı bir golcü transferi gerçekleştirmesi durumunda kadrosundaki yabancılardan birini feda etmesi gerekiyor. Ancak siyah beyazlıların kadrosundaki yabancılara bakıldığında, herhangi birinin gönderilmesi durumunda kadro yapısının bozulması işten bile değil. Bu durumda Şenol Güneş'in kadro mühendisliği bile işe yaramayabilir... Öncelikle Beşiktaş'ın olmazsa olmazı yabancılara göz atarsak; Atiba, Quaresma, Talisca, Marcelo, Adriano, Fabri, Tosic ve yeni transferler Babel ile Mitrovic'in feda edilmesi mümkün değil gibi görünüyor. Tabii kiralık kontratı devam eden Aboubakar'ın da Beşiktaş'tan ayrılacağına ihtimal verilmiyor. Zira Kartal, bu oyunculardan herhangi birini gönderirse, kadrosu alt üst olabilir. Bu durumda Beşiktaş'ın feda etmek için düşüneceği 4 yabancısı kalıyor: Rhodolfo, Beck, Gökhan İnler ve Aras Özbiliz...

Aras Ozbiliz

Ligde, kupada ve Avrupa'da yoluna devam Beşiktaş'ın elindeki stoperlerden Rhodolfo'nun bir golcüye bağlı olarak takımdan gönderilmesi, kalan dönemde Şenol Güneş'in başını ağrıtabilir. Atınç'ın form tutamayışı, Mitrovic'in beklentileri karşılayıp karşılayamayacağının belirsiz olması, Beşiktaş'ın bu bölgedeki kozlarını tüketiyor. Bu nedenle Rhodolfo'nun takımda kalması akıllıca olacaktır. Öte yandan beklerde alternatif sorunu yaşayan ve buna bağlı olarak sol bekte bile Andreas Beck'e görev veren Şenol Güneş, Alman oyuncudan da vazgeçmeyi göze almayacaktır. Orta saha alternatifleri göz önüne alındığında Gökhan İnler'in de ayrılması zor gibi görünürken geriye tek bir isim kalıyor. Beşiktaş, yabancı bir forvet transferi yapmak istiyorsa, Aras Özbiliz'i göndererek bu hamlesini gerçekleştirebilir. Beşiktaş'ta şans bulamayan Aras, Beşiktaş için tek çıkış kapısı olarak görünüyor.

İDEAL KADRO YABANCILARDAN OLUŞUYOR

Beşiktaş'ın ideal kadrosuna göz attığımızda yabancı oyuncuların ne kadar önemli olduğunu görmek mümkün. Yabancı yıldızlarının üzerine kurulu bir takım olan siyah-beyazlıların başka bir yabancı forvet transferi yapması da takımı ve Şenol Güneş'in seçimlerini zorlayacakmış gibi görünüyor... Ayrıca yabancı kuralına göre Süper Lig'de bir kulüp, kadrosundaki yabancılardan 11'ini 18 kişilik maç kadrosuna dahil edebilir. Buna göre kalan 3 yabancı, 18 kişilik maç kadrosuna da dahil olamıyor. Maçlara yüksek oranlı yabancı sayısıyla çıkan Beşiktaş için bu durum da büyük bir tehlike arz ediyor.

Bu doğrultuda Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Kolombiyalıcu Jackson Martinez'i listeye alan yönetim temasları hızlandırdı. Martinez'i sezon sonuna kadar kiralamak istediklerini ileten siyah beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcunun cevabını bekliyor. Yıldız futbolcunun teklife ve Türkiye'ye gelmeye sıcak bakması durumunda Guangzhou Evergrande ile görüşecek transfer komitesi, golcü futbolcuyu kiralamak için Çin ekibi ile anlaşmaya çalışacak. 1 yıl önce Atletico Madrid'den 42 milyon Euro karşılığında Çin'e transfer olan Martinez, Guangzhou Evergrande forması ile çıktığı 15 maçta 4 gol-2 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Olcay ve Kerim Frei'ın takımdan ayrılmasının ardından Quaresma ve Babel'in alternatiflerinin olmaması Şenol Güneş'i düşündürüyor. Zaman zaman o bölgelerde Aboubakar'ı ya da Cenk Tosun'u da deneyen tecrübeli çalıştırıcı, yönetimden bu bölgeler için de bir isim isteyebilir.