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Mas'ın yerine Aziz Behich

Bursaspor’da ilk yarısında attığı gollerle transferin gözde isimleri arasına giren sol bek oyuncusu Aziz Behich için Trabzonspor’un nabız yokladığı öğrenildi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:52
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Mas'ın yerine Aziz Behich

Bursaspor’da ilk yarısında attığı gollerle transferin gözde isimleri arasına giren sol bek oyuncusu Aziz Behich için Trabzonspor’un nabız yokladığı öğrenildi.

Süper Lig’in ilk yarısında çıktığı 15 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bursaspor’un sol bek oyuncusu Aziz Behich’in ismi birçok kulüple anılıyor. Galatasaray’ın gündeminde olduğu iddia edilen 27 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor’un da radarına girdiği öğrenildi. Bordo-mavili kulübün Aziz Behich için yeşil-beyazlı idareciler ile görüştüğü ancak henüz resmi bir teklifte bulunmadığı bildirildi.

İHA

Son Güncelleme: 30.12.2017 12:54
Anahtar Kelimeler:
FutbolTrabzonsporAziz Behich
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