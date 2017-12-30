Mas'ın yerine Aziz Behich

Bursaspor’da ilk yarısında attığı gollerle transferin gözde isimleri arasına giren sol bek oyuncusu Aziz Behich için Trabzonspor’un nabız yokladığı öğrenildi.

Süper Lig’in ilk yarısında çıktığı 15 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bursaspor’un sol bek oyuncusu Aziz Behich’in ismi birçok kulüple anılıyor. Galatasaray’ın gündeminde olduğu iddia edilen 27 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor’un da radarına girdiği öğrenildi. Bordo-mavili kulübün Aziz Behich için yeşil-beyazlı idareciler ile görüştüğü ancak henüz resmi bir teklifte bulunmadığı bildirildi.