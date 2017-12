"Mas, takımdan ayrılmak istiyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim koşmayacak, mücadele etmeyecek, kafası sahada olmayacak oyunculara ihtiyacımız yok. Sorunsuz şekilde ikinci yarıya girmek istiyoruz, bizim için ikinci yarı bambaşka olacak." dedi.

Çalımbay, hafta sonu deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacakları maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, her şeyden önce taraftarın gurur duyacağı, sahaya çıktığı zaman mücadele eden, her şeyini ortaya koyan bir takım istediklerini belirtti. Çalışmayan, kafasında başka bir şey olan oyuncuyu takımda görmek istemediğini vurgulayan Çalımbay, "Hakemin son düdüğüne kadar mücadele eden bir takım olmalıyız. Bunu sağlamak için sezon başı gelmek, takımı kurmak, hazırlık dönemini çok iyi şekilde geçirmek gerekiyor. Baktığımız zaman, son 8 haftanın lideriyiz. Mükemmel grafik çizdik. Güzel bir şey yakaladık ama önemli olan sonunu getirmek." diye konuştu.

Çalımbay, devre arasında da iyi hazırlanmaları gerektiğini belirterek, "Devre arasında bu yaptığımız şeylerin üstüne koymalıyız. Maçları kazanırken her şeyi tozpembe görmüyoruz. Eksikliklerin düzelmesi gerekiyor. Saha dışındaki saha içine yansıyor. Bunları engellemek, yok etmek lazım. Hepsinin farkındayım, bunları düzeltmek için zaman gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Kimsenin kaprisini çekecek durumda değiliz"

Takımdan ayrılmak isteyen oyuncuya izin verebileceklerini ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti: "Oyuncularımla konuştum. Bu kadronun geniş olduğunu, bazı oyuncuların yedek kalabileceğini söyledim. Burada memnun olmayan arkadaşlar, devre arası ayrılabilirler. Arkadaşlara, yedek kalmak veya sonradan oyuna girmek zor gelebilir. Şunu bilmemiz gerekiyor; ikinci yarısı telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Kimsenin kaprisini, kulüpte suratsızlığını çekecek durumda değiliz. Trabzonspor olarak varımızı yoğumuzu ikinci yarı ortaya koyacağız. Şu ana kadar başardık, inşallah Karabük maçını kazanırsak müthiş bir şey olur. İkinci yarı, yeni lig başlıyor. Burada taraftara, yönetime, kafa yapısı iyi olan futbolculara ihtiyaç var. Bizim koşmayacak, mücadele etmeyecek, kafası sahada olmayacak oyunculara ihtiyacımız yok. Sorunsuz şekilde ikinci yarıya girmek istiyoruz, bizim için ikinci yarı bambaşka olacak."

Deneyimli teknik adam, oyuncu transferi konusunda kulübün ekonomik yapısının önemli olduğunu anlatarak, "Mevcut oyuncularımın kulüple maddi anlamda sıkıntısı gibi bir şey varsa transfer yapmam. Sıkıntı olan yere sıkıntı vermek istemiyorum. İkinci yarıya çok iyi başlamamız için bunları yok etmemiz gerekiyor." diye konuştu. Belçikalı futbolcu Bongonda'nın izin alıp ülkesine gitmesine ilişkin Çalımbay, "Bongonda, geçen hafta yanıma geldi. Ailesiyle ilgili mahkeme olduğu için izin istedi. Kupa maçında kadroya girdi ve daha sonra gitti. Onunla ilgili 'bir yere gitti, anlaşıldı' diye bir şey yok. Bize teklif getirirse gidebilir, gitmek istedikten sonra bırakırım. Hangi arkadaş için teklif gelirse yönetimle görüşürüz, izin veririz." şeklinde görüş belirtti.

Çalımbay, Samsunspor'dan ayrılan Ramazan Övüç konusunda ise gerekli araştırmaları yaptıklarını ve buna göre karar vereceklerini, 4-15 Ocak'ta planladıkları Antalya kampına altyapıdan da 4-5 oyuncu dahil etmek istediklerini ifade etti.

Mas, takımdan ayrılmak istiyor

Rıza Çalımbay, Arjantinli sol kanat oyuncusu Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılmak istediğini belirterek, şöyle devam etti: "Mas'ın takımdan ayrılmak istemesinin nedeni milli takımla ilgili. Kendisi milli takıma gitmek istiyor. Ona Arjantin'den iyi bir kulüp talip. Başkan, yönetim görüşüyor. Kulüp için uygun olursa arkadaşın kendi ülkesine gidip milli takımda başarılı olmasını isteriz. Zaten kafasında gitmek varsa engellememiz mümkün değil. Transfer için izlediğimiz bir sürü isim var. Şu anda Mehmet Yılmaz, Mısır'da maç izliyor. Geçen hafta başka yere gittik. Yardımcım yarın İspanya'ya gidiyor. Bir sürü maç seyrediyoruz. Mas giderse kesin adam alacağız. Kafamızda oyuncular var, onlardan birkaçına bakacağız, tabii ki en iyisini transfer edeceğiz. Yabancı değil yerli bulabilsek daha iyi ama yerli de sıkıntılı. Bir haftalık zamanımız var. Çalışmalarımız sürüyor. Ne bir oyuncuyla anlaştık ne de görüştük, 'seni alacağız' dediğimiz kimse yok."

"Uğur, Pereira ve N'Doye ile mukavele imzalanacak"

İkinci yarıyı iyi değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Çalımbay, "Yönetimle büyük ihtimalle Pereira ve Uğur Demirok'un sözleşmelerinin uzatılması konusunda görüşeceğim. Onlar Trabzonspor'da devam edecek." diye konuştu. Çalımbay, bir soru üzerine Dame N'Doye'nin de beğendiği oyuncuların başında yer aldığını belirterek, "Onunla da konuşulacak, Uğur ve Pereira ile de konuşulacak. Bunlarla şu anda hiçbir sorun yok 3'ü de takımda oynuyor. Onlarla konuşulduktan sonra üçüyle de mukavele imzalanacak." ifadelerini kullandı.

Kardemir Karabükspor maçının kolay olmayacağını vurgulayan Çalımbay, şunları söyledi: "Rakibimiz can derdinde. Çok mücadeleci oyunculara sahip. Canlı maçlarını izledim. Fenerbahçe maçında 3 Rumen oyuncu yoktu. Gollerinin fazlasını bu oyuncular attı. Hepsinin farkındayız, takım da farkında. En önemlisi ligin son maçları, çok zordur. Futbolcuların tatile gidecekleri zaman oynamaları, konsantrasyon sağlamaları zordur. Bizim için her maç final, bu da en büyük finallerden bir tanesi. Onun için bu maça her şeyimizi vereceğiz, katacağız."

"Kucka, özür diledi"

Kucka'nın, Bursaspor maçında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı hareket nedeniyle özür dilediğini aktaran Çalımbay, şunları kaydetti: "Maçlar içerisinde her şey olabilir. Biz konuşmadan, o bizle konuşarak özür diledi. 'Ben farkında değilim hareketin.' dedi. Kucka öyle biri değil, iyi bir profesyonel, çok iyi takımlarda oynayan biri. O anda öyle olmuş. Kucka, Yusuf'tan herkesten özür diledi. Yusuf da önemli bir şey olmadığını söyledi, olay kapandı. Takım, arkadaşlık açısından iyi. Ufak şeyler olabilir ama hepsi sahada kalır."